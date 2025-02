Jueza Sotomayor dice que los presidentes no son monarcas y deben obedecer decisiones de la Corte Suprema

La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor se presentó en una universidad de Florida en donde habló sobre los límites que tienen los presidentes sobre las decisiones judiciales. Sin dar nombres, la magistrada compartió que en el país no hay monarquías.

La jueza Sotomayor dijo durante su participación en la universidad, que esperaba que los funcionarios del gobierno acataran las decisiones de la Corte Suprema, publicó The New York Times.

“El poder sobre el dinero”

“Nuestros fundadores estaban empeñados en garantizar que no tuviéramos una monarquía, y la primera forma en que pensaron en ello fue darle al Congreso el poder sobre el dinero”, comentó Sotomayor.

Además agregó que tenía fe “en que otros actores del sistema, ya sea el Congreso u otros, cumplirán la ley, porque es lo que todos juramos hacer en el cargo”.

La jueza, de 70 años, dejó en claro que estaba hablando en términos generales, pero tras la serie de órdenes ejecutivas que el presidente Trump ha firmado y de las cuales, varias han sido detenidas por jueces federales, sus declaraciones dieron una inclinación hacia lo que está sucediendo.

Erradicar lo que considere un fraude y despilfarro

The New York Times informó que Trump ha sostenido que tiene libertad para erradicar lo que considera fraude y despilfarro en el gobierno federal, incluso ante las órdenes del Congreso de gastar partidas presupuestarias. Un juez federal dictaminó que el gobierno había desafiado su orden de liberar miles de millones de dólares en subvenciones.

“Las sentencias judiciales se mantienen independientemente de que una persona en particular decida acatarlas o no. Eso no cambia la base de que sigue siendo una orden judicial que alguien respetará en algún momento”, compartió la jueza de la Corte Suprema.

En declaraciones, el presidente Trump afirmó que acataría las decisiones judiciales. Pero, el vicepresidente y otros miembros de su gabinete expresaron que algunas de las acciones no están sujetas a revisión por parte de los tribunales.

“Mantener nuestra democracia”

Sonia Sotomayor dio como ejemplo otros enfrentamientos que han marcado la historia del país entre un presidente y la Corte Suprema, destacó The New York Times en su publicación.

“Hemos tenido momentos en los que se ha puesto a prueba, pero, en general, hemos sido un país que ha entendido que el estado de derecho nos ha ayudado a mantener nuestra democracia”, subrayó.

Y anexó, “el tribunal ha actuado con cautela. No puede adelantarse tanto a la sociedad que esta se rebele y la ignore, pero tampoco puede quedarse tan atrás que no haga lo correcto”.

Con información de The New York Times

