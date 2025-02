Lupillo Rivera no quiere que nadie le coquetee en La Casa de los Famosos All Stars

Lupillo Rivera ha dado mucho de qué hablar tras confesar a sus compañeros que no está interesado en buscar un romance dentro del ‘La Casa de los Famosos All Stars‘. A pesar de reconocer que hay mujeres muy atractivas, él aseguró que su prioridad en este momento es el juego y la estrategia, por lo que pidió a sus aliados que lo ayuden a mantenerse alejado de cualquier distracción amorosa.

Durante una conversación con sus compañeros Rey Grupero y Luca, Lupillo dejó en claro que no se siente listo para iniciar una relación o un coqueteo dentro del programa, quien también bromeó sobre su debilidad por las mujeres hermosas. Sin embargo, insistió en que no quiere que nadie le coquetee, ya que podría perder la concentración en su objetivo principal: ganar la competencia.

Lupillo, conocido por su carisma y su personalidad extrovertida, no dudó en pedirle a Rey Grupero y Luca que lo apoyen en su decisión: “Yo soy un caballero, sé tratar a una mujer, sé tratarla bien y si hay mujeres muy guapas. Allí es donde les encargo a ustedes. El chiste es no dejar que alguien me esté tirando el rollo. Yo estoy tratando de mantenerme reservado”, mencionó.

El cantante ha demostrado ser un competidor astuto y determinado en ‘La Casa de los Famosos’, y su decisión de evitar romances dentro del programa refleja su compromiso con el juego. A lo largo de las semanas, Lupillo ha sabido ganarse la confianza de varios de sus compañeros, formando alianzas clave que podrían ser determinantes en su camino hacia la final.

Esta postura de Lupillo ha generado diversas reacciones entre los seguidores del reality. Mientras algunos aplauden su disciplina y enfoque, otros se preguntan si realmente podrá resistirse a los encantos de sus compañeras, especialmente en un ambiente donde las emociones están a flor de piel.

Por ahora, el cantante sigue demostrando por qué es uno de los favoritos del público. Su carisma, su sentido del humor y su determinación lo han convertido en un personaje clave dentro de La Casa de los Famosos. Mientras tanto, sus compañeros, incluidos Rey Grupero y Luca, han prometido apoyarlo en su decisión de mantenerse alejado de los coqueteos, aunque no descartan que la tentación pueda aparecer en cualquier momento.

