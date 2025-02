Señales de una estafa romántica: De “te amo” a “envíame dinero”

Chase, la compañía de servicios financieros, hace un llamado a las personas que celebran el Día de San Valentín, para evitar las estafas románticas.

En San Valentín, muchos solteros están en búsqueda de algún prospecto amoroso interesante con quien pasar esta fecha tan romántica usando aplicaciones y sitios web. Esto puede ser una aventura divertida, pero no todos tienen las mismas intenciones. En más ocasiones de las que imaginamos, en lugar de romance, encuentran estafadores que van tras su dinero.

Aunque estas estafas no son nada nuevo, están en aumento de manera acelerada cada año debido a la accesibilidad tecnológica combinada con la inteligencia artificial. Según un reporte de la Comisión Federal de Comercio (FTC), en el 2023 los consumidores perdieron $1.14 mil millones a manos de estafadores en línea que le hacían creer a sus víctimas que tenían un interés romántico.

Con el tiempo, estafadores románticos construyen una amistad o relación romántica, ganándose tu confianza antes de pedirte dinero para una emergencia repentina, problemas de salud o inversiones fraudulentas. Si estas en búsqueda de tu media naranja, Chase comparte las señales para protegerte de estas estafas románticas.

Ten cuidado con los extraños: Limítate a conectar con personas que conoces en las redes sociales y desconfía de aquellos que se muestran reacios a reunirse en persona. Si alguien tiene muy pocas fotos y evita videollamadas o encuentros en persona, desconfía antes de compartir información personal.

Sé escéptico con las historias dramáticas: Ten cuidado si alguien que conoces en línea comparte una historia dramática o urgente y te pide ayuda financiera. Los estafadores suelen usar la manipulación emocional para explotar tu amabilidad. Las tácticas comunes incluyen alegar una crisis familiar, como una emergencia médica, o necesitar dinero para un boleto de avión para venir a verte. Estas historias están diseñadas para tocar tu corazón y hacerte actuar rápido sin pensarlo bien.

No envíes dinero: Evita enviar dinero a alguien con quien solo has hablado en línea o por teléfono. Esto incluye no solo métodos tradicionales como transferencias bancarias, sino también pagos entre personas como Zelle, transferencias bancarias, criptomonedas o tarjetas de regalo. Los estafadores suelen pedir estos métodos de pago porque son difíciles de rastrear y recuperar.

Protege tu información personal: Evita compartir información personal sensible, como tu dirección, detalles financieros o número de seguro social, con alguien que no hayas conocido en persona. Los bancos suelen tener métodos de seguridad que envían alertas a sus clientes si hay cargos inusuales como la aplicación de Chase Mobile que te ayuda a proteger tu dinero, monitorear tus gastos, bloquear cuentas y más.

Confía en tus instintos: ¿Conoces la frase, “no eres tú, soy yo”? En el mundo de las estafas románticas, a menudo es cierto. Los estafadores pueden tratar de hacerte sentir paranoico si expresas incomodidad. Confía en tu intuición y no dudes en pedir ayuda si algo no parece correcto.

Para más información sobre cómo detectar fraudes y estafas, ingresa aquí.

