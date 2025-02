Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 13 al 19 de febrero

Un espectáculo de “Amor con Humor”

Las grandes estrellas del humor dominicano se unen para un espectáculo lleno de risas, ingenio y amor. Bajo el título “Amor con Humor”, el show se llevará a cabo este viernes 14 de febrero, Día de San Valentín. Raymond Pozo y Miguel Céspedes, conocidos como los “Reyes del Humor”, estarán acompañados por Felipe Polanco “Boruga”, Nany Peña y el gran soberano Cuquín Victoria, en una noche cargada de comedia y entretenimiento. El espectáculo combina la sátira, la picardía y el carisma de los mejores humoristas dominicanos en un solo escenario. La parte musical estará a cargo del dúo venezolano Sebas & Lenni, quienes continúan consolidándose como una de las duplas más prometedoras del género. A las 8:00 pm en el Ritz Theatre (1148 E Jersey Street, Elizabeth NJ). Boletos: en www.ticketmaster.com o llamando al 888 561 8757.

Nueva exhibición de orquídeas en el NYBG

El Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) estrena este viernes su exhibición “The Orchid Show: Mexican Modernism”, una celebración anual de todo lo relacionado con las orquídeas que este año llevará a los visitantes al vibrante entorno de México. Emprenda un viaje donde la fusión de la tradición y el arte contemporáneo ocupa un lugar central en medio de impresionantes exhibiciones de orquídeas y otras llamativas plantas. Entre brillantes arreglos de orquídeas en entornos inspirados en los atrevidos y multicolores diseños del arquitecto modernista mexicano Luis Barragán (1902?1988), visite un paraíso de belleza tropical, sin siquiera salir de El Bronx. Del 15 de febrero al 27 de abril. Para más información, visite: https://www.nybg.org.

“Valentine’s Night”en Color Factory

Durante la noche de San Valentín, este viernes 14 de febrero, Color Factory (251 Spring Street) estará ofreciendo una programación especial. Una noche para solteros, dúos, amigos y más, quienes se podrán sumergir en una velada colorida y capturar el momento con un dulce recuerdo. Los asistentes, desde las 3:00 pm hasta el cierre, recibirán una impresión fotográfica y un marco gratis, hasta agotar existencias. Para más información, visite: https://www.colorfactory.co.

“Queen of Hearts” en el Théâtre XIV

De regreso por demanda popular, la deslumbrante oda de la Compañía XIV Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll regresa al Théâtre XIV (383 Troutman St Brooklyn) por tercera vez. Caiga por la madriguera de un conejo hacia un archivo de maravillas sensuales y delicias surrealistas en “Queen of Hearts”, un mundo de ensueño decadente mezclado con una fascinante combinación de deslumbrante circo, brillantes cantantes, espectacular burlesque, danza clásica y un diseño lujoso. Después de encantar al público con su estreno en 2019 y su triunfante reposición en 2024, Reina de Corazones continúa su reinado. Conocida por crear producciones en torno a los talentos singulares de sus artistas, esta nueva temporada presenta tentadores actos de debut. Siga a la floreciente Alicia en un viaje burlesco barroco tan hechizante que casi pierde la cabeza. La loca fiesta del té se reanuda con una velada cargada de romance este viernes 14 de febrero a las 8:00 pm. Boletos e información:https://companyxiv.com.

“Merengue con Amor” en el Lehman Center

Este sábado 15 de febrero, el Lehman Center for the Performing Arts estará presentando el concierto especial “Merengue con Amor”. En su tercer año, este show del Día de San Valentín reúne algunas de las voces más memorables del merengue para una noche inolvidable de éxitos románticos y ritmos animados. Con Ramón Orlando, Carlos David, Ravel, Aramis Camilo, Peter Cruz, Tony Bravo y Sin Fronteras, los neoyorquinos disfrutarán de una noche llena de éxitos que abarcan los años 80, 90 y la actualidad. A las 8:00 pm en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos llamando al 718-960-8833 o mediante acceso en línea en https://www.lehmancenter.org/events/merengue-con-amor-3.

Ballet Hispánico en el Children’s Museum de Manhattan

Ballet Hispánico será parte del programa “Winter Recess: Color Our World with Creativity”, que se llevará a cabo del 15 al 23 de febrero en el Children’s Museum of Manhattan (212 W. 83rd Street). Aprenda todo sobre los estilos icónicos de danza latina con el Pa’Lante Junior Ensemble del Ballet Hispánico del programa Academia de la Escuela de Danza, luego disfrute de lo más destacado del vibrante repertorio del Ballet Hispánico. Termine la experiencia en una nota alta con una sesión de baile interactiva donde todos podrán unirse a la diversión. Ballet Hispánico: Baila Conmigo/Dance with Me se ofrecerá el martes 18 de febrero en el 1er piso del museo. Para obtener más información sobre los programas públicos del CMOM, visite mhttps://cmom.org/cmom-programs/.

Cena romántica en los iglúes de PUBLIC

Las cenas de invierno ahora son mucho más acogedoras con Rooftop Igloos en PUBLIC. Cada iglú incluye un menú renovado de fondues de chocolate y queso, tablas de embutidos de carne y queso, costillas, cacio e pepe, salmón a la plancha y más. Los iglús tienen capacidad para 10 personas y están preparados con velas, una hoguera y lujosas mantas de piel. Es el lugar perfecto para acurrucarse entre las mantas de piel mientras contempla las vistas de 360 grados de la ciudad. Public está ubicado en el 215 Chrystie Street, Manhattan. Para reservar, visite: https://www.publichotels.com.

En Broadway: Redwood

La reconocida actriz Idina Menzel regresa a Broadway después de una década con un musical totalmente nuevo donde además de escucharla entonar las altas notas que la han hecho ganadora de un premio Tony, el público la verá volando entre árboles. Redwood es una obra escrita y dirigida por Tina Landau, con música de Kate Diaz, sobre el viaje de una mujer hacia el mundo de las secuoyas o árboles “redwoods”. Jesse (Menzel) se traslada hasta un bosque en California escapando de una gran tragedia personal, sin saber que allí encontrará la respuesta que estaba buscando para encontrar un poco de consuelo. Redwood explora hasta dónde ?y hasta qué alturas? uno viaja para encontrar fortaleza, resiliencia y sanación. Las entradas generales están disponibles a través de Broadway Direct o en la taquilla del Nederlander Theatre (208 W 41st St, entre la 7ª y 8ª avenida). Para más información, visite: redwoodmusical.com.