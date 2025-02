Jerry Rivera le canta al amor y al romanticismo desde el United Palace

Recientemente Jerry Rivera presentó su nuevo sencillo titulado “Volver a Enamorarnos”, una canción que se perfila como un himno para los enamorados y que resulta ideal para los conciertos que el llamado “Niño de la Salsa” estará ofreciendo al lado de Cristian Castro, durante la celebración de San Valentín este fin de semana.

Los dos grandes artistas, con estilos muy diferentes, compartirán su pasión por la música y el romanticismo durante “El Concierto de los Enamorados”, a realizarse en el escenario del United Palace, viernes 14 y sábado 15 de febrero.

“Es la primera vez que alternamos juntos en un concierto. Yo soy un admirador de Cristian, le tengo mucho cariño y estoy muy feliz de que esta fecha se pueda lograr en Nueva York. Aunque nuestros estilos musicales son muy distintos, nuestras letras tienen mucho en común”, señala el salsero conocido por clásicos como “Amores como el nuestro”y “Nada sin ti”.

Rivera cuenta que entre su repertorio está una canción llamada ‘Una y mil veces’, que originalmente fue grabada por Cristian Castro, y más adelante, Cristian grabó ‘Lloraré’, una balada que él había interpretado primero en salsa.

Rivera está promocionando su nuevo sencillo titulado “Volver a Enamorarnos”./Cortesía

“Esto demuestra que, a pesar de que nuestros géneros son diferentes, tenemos muchas similitudes en nuestras canciones”, asegura.

En su nuevo sencillo, “Volver a Enamorarnos”, Jerry Rivera regresa a sus raíces, evocando el romanticismo de sus primeros éxitos. Este sencillo llega con la celebración de sus 35 años de carrera, un hito que reafirma su legado como uno de los grandes exponentes de la salsa romántica.

“’Volver a Enamorarnos’ refleja un amor platónico, un amor bonito, ese amor delicado que me ha caracterizado desde mis inicios. Los temas al principio de mi carrera eran de amor de colegio, amores platónicos, tenía que ser la letra bien sutil, bien delicada, algo que se ha perdido bastante en la sociedad”, explica el artista. “Yo siempre trato de cultivar dentro de todo que se trate a la mujer con pincel, con delicadeza, con mucho cuidado. Tengo dos hijas y dos nietas, y quisiera que viniera alguien y las cuidara como se enseñaba en la época de antes”.

Este año también marca el relanzamiento de su primer álbum “Empezando a Vivir”, estrenado en 1989. El disco, que marcó su ascenso en el mundo de la salsa, ahora está disponible en todas las plataformas digitales, permitiendo a los fanáticos revivir esos primeros momentos de su carrera. Rivera recuerda este disco con nostalgia, ya que fue su primer trabajo en un estudio de grabación.

“Recuperé el máster que pertenecía a otra compañía, y ahora lo tenemos nosotros. Estoy muy feliz porque esa música no estaba disponible en internet, solo en algunos videos de YouTube, y no en plataformas digitales de música. Existía solo en vinilos y cds. Los fanáticos lo han recibido de manera increíble y ha sido muy nostálgico. Curiosamente, muchos no conocían ese disco, y es como entrar a una máquina del tiempo. Fue la primera vez que entré a un estudio, estaba nervioso y hasta lloraba. Ese disco realmente refleja a Jerry Rivera”, cuenta.

Para el “Niño de la Salsa” , el Día de los Enamorados se ha convertido en una fecha especial, y se alista para ofrecer un espectáculo memorable, en el que cada palabra y verso toquen el corazón del público.

“El Día de los Enamorados es un día sagrado, un momento para estar preparado y asegurarse de que el público pueda entender cada palabra y verso, para que se lleven un bonito recuerdo. Antes lo veía como una ocasión para celebrar y disfrutar, pero ahora me enfoco más en cómo el público se llevará ese recuerdo, sintiendo una mayor responsabilidad de agradar a todos los latinos, especialmente a mi público de Nueva York”, concluye.

En detalle:

Qué: El Concierto de los Enamorados- Jerry Rivera y Cristian Castro

Cuándo: viernes 14 y sábado 15 de febrero

Dónde: United Palace- 4140 Broadway, New York, NY 10033

Boletos: https://unitedpalace.boletosexpress.com/cristian-castro-jerry-rivera/80127/