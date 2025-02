Daniella Navarro revela quiénes son sus favoritos en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

‘La Casa de los Famosos All Stars’ está dando mucho de qué hablar a tan solo dos semanas de su estreno. La actriz Daniella Navarro, una de las participantes más polémicas de la segunda temporada del reality show de Telemundo, reveló quiénes son sus participantes favoritos en esta edición.

Tras participar en el reality show, Daniella Navarro tuvo un noviazgo con Nacho Casano, quien forma parte de esta nueva edición del programa y se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos. Ambos rompieron en buenos términos y la actriz se casó recientemente con el piloto Jorge Campillo.

Debido al cariño que todavía siente por su exnovio, la actriz venezolana manifestó su apoyo hacia Nacho Casano y pidió a sus seguidores que votaran para salvarlo de la eliminación. “Mi gente que me quiere pido que me ayuden a que se quede. Independientemente que les caiga bien o no, él hace una casa entretenida para bien o para el que le parezca que no”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo manifestó su apoyo para dos de los participantes que estuvieron con ella en la segunda temporada: Julia Gama y Laura Bozzo.

“Los amo tanto. Mi viejita loquita lo está haciendo genial [refiriéndose a Bozzo]. Me dio nostalgia escucharte y que no te estén malcriando como solo yo y hasta Z[erboni] lo hacíamos. Te amo. Mi hermanita Julia contigo hasta el final siempre. Mi hermano Nacho, con aciertos o no aquí estoy para ustedes”, dejó claro este jueves Navarro desde sus historias de Instagram.

Dentro de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ Nacho Casano habló muy bien de la relación que tuvo con Daniella Navarro en el pasado. La actriz reposteó el video de las declaraciones de Nacho y publicó un mensaje en el que expresó lo mucho que quiere a Nacho Casano.

“Cuando uno sabe cerrar ciclos en armonía cuando uno hace las cosas bien el reflejo es esto. Todos mis ex hablan lindo de mí al igual que yo de ellos siempre hablar mal de alguien que un día llamaste amor es hablar mal de uno mismo, yo a Nacho lo quiero mucho y mi esposo lo sabe, por eso se recibió en nuestra casa con cariño y respeto y por eso en la familia Navarro Campillo apoya a Nacho y obvio a Julia”, respondió Daniella.

