Estos son los nombres de 53 venezolanos enviados a Guantánamo: revelan la lista

El gobierno de Estados Unidos ha trasladado a más de 100 venezolanos hasta el centro penitenciario de la base militar de Guantánamo, Cuba. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado las identidades de los detenidos, The New York Times logró acceder a una lista de 53 nombres de migrantes que fueron reubicados desde un centro de detención en Texas.

La falta de información sobre los extranjeros, de acuerdo con las denuncia, ha dificultado los esfuerzos de los abogados y las familias para impugnar las acusaciones y obtener acceso a sus seres queridos.

Los traslados a Guantánamo son parte de una serie de medidas adoptadas en el contexto de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha asegurado que los migrantes tienen antecedentes penales o pertenecen a organizaciones criminales, como el temido Tren de Aragua.

Lista de 53 venezolanos enviados a Guantánamo

La siguiente es la lista de 53 de los al menos 100 venezolanos enviados a la base de Guantánamo, según el informe del New York Times:

Acosta Carreño, Yonniel Daniel

Alviarez Armas, Jhonatan Alejandro

Azócar Moreno, Alexandro

Bastidas Paz, Jhoan

Bellorín Cardiel, Javier Alejandro

Bermúdez Gámez, José

Briceño Rojas, Adrián José

Cardozo Oliveros, Carlos

Castillo Rivera, Luis Alberto

Ceballos Jiménez, Kleiber Eduardo

Chirino Torres, Jonathan

Chirinos Rodríguez, Edixon Leonel

Duarte Marín, Allinzon

Duran Arape, Mayfreed

Escalona Hernández, Jefferson

Esteira Medina, Misael José

Gómez Lugo, Tilso Ramón

Guerrero Mejías, Bryan Sleydher

Guevara Varguillas, Sergio Gabriel

Guilarte, Oswal Yonaiker

Liendo Liendo, Endry José

Lindado Mazo, Ricardo José

Márquez Sánchez, Jesús David

Medina Andrade, José Gregorio

Méndez Cañas, Freddy Javier

Méndez Ramos, Jesús Enrique

Montes Hernández, Franyer

Mundaray Salazar, Argelis José

Orelanna, Deiby José

Oviedo Hurtado, Brayan Alberto

Palma Osorio, Carlos David

Paredes Salazar, José Alejandro

Prado Pirona, Jesús

Purroy Roldán, Yoiner José

Quintero Quintero, Yohanderson

Ríos Salas, Luis Alberto

Rivas Rivas, Lorwis José

Rivero Piñero, Brayan

Rodríguez Díaz, Kevin

Rodríguez Fermín, Rafael

Rojas Peña, Junior

Sánchez Vásquez, Junior

Sandoval Ascanio, Anthony Yosmar

Santana Jara, Andrés

Simancas Rodríguez, José

Sulbarán D’Avila, Erick Johan

Tiberio Pacheco, Julio

Uvieda Machado, Alexis

Uzcátegui Uzcátegui, Diuvar

Velázquez Peñaloza, Julio José

Villasana Villegas, Douglas Jesús

Wullians Oropeza, Daimer

Yanes González, Alí José

En el sistema de localización en línea, 50 de los migrantes figuran como detenidos. Sin embargo, algunos nombres no coinciden exactamente con los registros, lo que ha generado confusión y ha dificultado el acceso a sus abogados y familiares.

The New York Times también reportó que los familiares de algunos de los detenidos tomaron acciones legales para obtener acceso a sus seres queridos, en una demanda presentada el 24 de enero.

