Votaciones de La Casa de los Famosos All-Stars: Alfredo Adame pide apoyo para un compañero 

Eligieron a un nuevo grupo de nominados y Alfredo Adame, quien tiene un fandom bastante fuerte en La Casa de los Famosos All-Stars ha pedido al público que apoye a Luca Onestini, quien forma parte de la nueva generación del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

El actor mexicano hizo un llamado al público para que apoyen al DJ italiano, a quien considera alguien cercano.

“Amigos, les pido por favor que este zángano, haragán, inútil, que no sirve para nada, lo salven con sus votos porque no sirve para nada, pero se me va a ir mi diversión”, comentó el Golden Boy, como también es conocido.

Este mensaje ha generado muchas reacciones entre el público, algunos para afirmar que sí votarán por Luca y otros indicando que no están haciendo favores en estos momentos.

“Por favor no le hagan caso Adame; no hay que hacer favores. Hay que votar solo por Alejandra para que no pase lo mismo que a Zerboni. Hay que mantener a todos los de Tierra. Recuerden que ahí está Varo, que pudo estar nominado hoy si no hubiera tenido inmunidad. De seguro lo nominan la próxima semana y entonces Tierra estaría en problemas”, indicó un fanático.

Otros mensajes que dejaron fueron: “Team Adame, mis votos para Alejandra porque es su cuarto”, “Hay que votar por Nacho porque es a quien le va a durar duro a Lupillo”, “Los de agua se tienen que ir”.

¿Cómo fueron las nominaciones de esta semana en La Casa de los Famosos All-Stars?

Además de Luca, quedaron en la placa Alejandra, Valentina, Nacho y Erubey. En las votaciones se notó una clara estrategia por afectar a los integrantes de la nueva generación, quienes no tienen experiencia en este reality, a diferencia de los all-stars.

Esta situación, sin embargo, no salió tan bien, ya que muchos votaron por Varo y Rosa, quienes tenían una inmunidad que desconocen sus compañeros.

Aunque recibieron los votos necesarios para estar en riesgo de eliminación, debido a ese factor no quedaron nominados, causando sorpresa entre algunos habitantes de la casa.

Ahora, la votación es crucial, sobre todo luego de la impactante salida de Salvador Zerboni, quien era considerado como un jugador fuerte dentro del programa de telerrealidad.

