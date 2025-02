Aaron Boone habló nuevamente de Juan Soto: “Hicimos mucho para tratar de retenerlo”

El manager de New York Yankees, Aaron Boone habló este sábado sobre el intento del equipo por firmar de regreso a Juan Soto, explicando que hicieron mucho por intentar lograr que permaneciera en el Bronx, pero que de igual manera el equipo pudo reestructurarse de la mejor manera.

En rueda de prensa a propósito del inicio de los entrenamientos de los Yankees, Boone explicó el esfuerzo que hizo la gerencia, los compañeros y hasta él mismo para que Soto se quedara, pero al final queda seguir adelante y centrar los esfuerzo en la temporada 2025 de Grandes Ligas.

“No se puede escapar del hecho de perder a un jugador como Juan Soto. Y todos vimos lo importante que fue para nuestro club el año pasado, e hicimos mucho para tratar de retenerlo aquí. Creo que todos entienden cuánto lo queríamos de regreso. Dicho esto, hay muchas maneras de construir un gran equipo, y creo que los movimientos que hemos hecho esta temporada baja nos dan esa oportunidad”, dijo el piloto.

Posteriormente Boone añadió que los Yankees pretenden ir con todo en 2025, cree que el conjunto tiene hambre de sobra para conseguir esta vez ganar la Serie Mundial que perdieron en cinco juegos ante Los Angeles Dodgers y también explicó la diferencia entre jugar para ganar y jugar para campeonar.

“Creo que a veces los factores que separan a un equipo que es bueno puede ser excelente, un equipo que es excelente puede ser un campeón, es ese hambre que no se da por sentado ni siquiera con la mejor gente y los mejores equipos. No tengo ninguna duda. El año pasado teníamos esa ventaja, teníamos hambre tal vez en parte debido a que veníamos de una temporada en la que no llegamos a la postemporada. Creo que eso se mostró muy temprano en el campamento, pero nos pusimos a trabajar en eso. Eso no es algo que se dé por sentado”.

Los Yankees se mantendrán en Tampa durante el Spring Training antes de que debuten oficialmente el 27 de marzo ante Milwaukee Brewers en el Opening Day.

Sigue leyendo: