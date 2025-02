Columna de María Marín: Principal requisito que ellos solicitan de una mujer

Quedé sorprendida cuando leí sobre una casamentera o “matchmaker” en Nueva York, cuyos servicios para encontrar pareja pueden costar hasta medio millón de dólares. La profesión de esta casamentera le ha producido más de 800 matrimonios. Su clientela está compuesta mayormente por hombres y ella dice que el principal requisito que le solicitan es que la mujer prospecto esté “en forma”.

Seguramente aquellas que tienen unas libras de más, piensen: “Soy como soy y al que no le guste, que se lo pierda”. La dura realidad es que los hombres son extremadamente visuales y la mayoría de ellos prefieren una mujer que tenga un peso saludable. Tal vez no sea justo, pero yo no hice las reglas.

Aclarado lo anterior, el gusto masculino puede aparentar ser muy exigente. Por el contrario, nosotras demandamos más que ellos. Es fácil cumplir con los requisitos principales de un hombre ya que la mujer puede estar en forma si se lo propone. No obstante, la preferencia y cantidad de atributos que una chica exige son innumerables.

Para nosotras no es importante que el hombre esté en forma y sea musculoso, más bien nos importa que sea: inteligente, trabajador, espléndido, fiel, romántico, divertido, cariñoso, detallista, organizado, emprendedor, sociable, buen cocinero, buen padre y que sea buen amante, por mencionar “algunas” cualidades que exigimos.

La exigencia de los hombres sobre el aspecto físico puede sonar frívolo; sin embargo, estar en forma no es solamente una característica superficial, también es reflejo de la persona que eres. Cuidar tu salud y físico evidencia tu amor propio. Nuestro exterior es un reflejo de cómo nos sentimos interiormente.

Un cuerpo bonito no es la base para una relación duradera, pero piensa en tu apariencia física como la puerta que invita a que los demás se acerquen a descubrir tus buenas cualidades. Por eso, si tienes sobrepeso, decídete a “mover el esqueleto”. Hazlo por ti, no sólo mejorará tu suerte en el amor, sino que estarás saludable y enérgica. Tampoco tienes que estar “como un palillo de dientes” pues al hombre latino le s gustan las mujeres ¡con “carne”!

