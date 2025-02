Aleska planea abandonar al cuarto fuego para unirse al cuarto agua, junto a Lupillo Rivera

Aleska Génesis entró a La Casa de los Famosos All-Stars con la intención de que el público hispano conociera otra versión de ella, una diferente a la que vimos en la temporada pasada, que dejó como ganadora a Maripily Rivera. Sin embargo, pese a que el juego de la venezolana, hasta hoy, no había sido necesariamente malo, si que ha tenido momentos que podrían acarrear su primera nominación.

Pero pese a lo anterior parece que Aleska también trae como agenda interna serle completamente fiel a Lupillo Rivera. Este paso podría suponer una traición para Nacho y el resto de habitantes de fuego, hablamos de: Carlos, Varo, Laura Bozzo, Rosa, Diego Soldano y Julia Gama. Sin embargo, podría importarle muy poco a la venezolana, ya que ella lo único que parece estar queriendo hacer es cuidarse de una nominación temprana.

Ahora bien, la lectura de Aleska podría ser apresurada, y es que su deseo de cambiarse de cuarto parece haber sido motivado por la eliminación de Valentina. Muchos creen que la ex novia de Clovis Nienow, sólo estaba esperando ver el resultado de la eliminación para ver qué tanto poder tenía Nacho vs Lupillo Rivera. El hecho de que todos los nominados de agua regresarán del SUM y que fuego viera cómo salía una de sus compañeras podría haber generado este ansioso movimiento en Aleska, que de momento no se ha llevado acabo.

Hay que esperar y ver qué sucede, primero ver si en efecto hace el cambio y segundo ver si “La Jefa” lo permite. Por lo pronto, a través de “En Casa con Telemundo” se anunció que hoy se vivirá un evento que podría cambiar el rumbo de la casa y en la prueba del líder, Caramelo es uno de los finalistas.

