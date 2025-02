Directora de PRFAA asegura que mantiene conversaciones con gobierno de Trump para evitar recortes de fondos de reconstrucción a Puerto Rico

Nueva York – La directora de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA), Gabriela Boffelli, dijo que, entre sus prioridades tras asumir el cargo, se encuentra tratar de evitar recortes de fondos federales en la isla, particularmente, para proyectos de modernización de la red eléctrica e infraestructura pública en general.

En entrevista exclusiva con El Diario, la encargada de la oficina enfocada en promover la política pública del gobierno de Puerto Rico en la capital federal, reveló que mantiene conversaciones con personal de la Casa Blanca y miembros del Congreso a esos fines.

Boffelli, quien fue jefa de personal de la oficina de Jenniffer González por unos 6 años mientras esta era comisionada residente, apostó a las buenas relaciones de la gobernadora con republicanos, incluyendo el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, para evitar que la política fiscal de recortes de la nueva administración perjudique desproporcionadamente al territorio.

“Nosotros por nuestro lado estamos teniendo conversaciones con Casa Blanca; lo tuvimos con OMB (Oficina de Gerencia y Presupuesto) sobre las cosas que nos pueden impactar, y diciéndole, ‘esto es importante para nosotros de esta manera’; buscando ese caso por caso que dijeron ellos de las exenciones…Así que nosotros estamos teniendo esas conversaciones proactivamente con Casa Blanca y con las agencias”, aseguró.

A nivel local, la funcionaria destacó la llamada reforma de permisos y el comité formado por González en esa dirección con el fin de reducir la burocracia, lo que, a su juicio, ayudaría a agilizar los procesos y el uso de los fondos.

Por otro lado, Boffelli sostuvo que su oficina continuará presionando para que la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico sea parte de la reautorización de la nueva “Farm Bill” o Ley de Agricultura. La más reciente ampliación se extendió hasta el 30 de septiembre próximo.

A continuación parte de la entrevista de El Diario a la directora de PRFAA:

El Diario: “¿Por qué usted aceptó esta encomienda?, ¿qué usted quiere hacer desde PRFAA que decidió lanzarse?”

Boffelli: “Por los pasados seis años, dirigí la oficina congresional de la ahora gobernadora Jenniffer González, donde aprendí los distintos temas que afectan a Puerto Rico en el ámbito federal. Parte de por qué la gobernadora me pidió continuar esta encomienda desde la Rama ejecutiva, lo que me entusiasma mucho, fue para poder darle continuidad a todas las prioridades que estuvimos trabajando en el Congreso durante los pasados 8 años que ella estuvo como comisionada residente. Hay muchas cosas que están todavía pendientes, que ella lo discutió durante la campaña electoral; los fondos de reconstrucción que continúan siendo una prioridad. Ahora, como gobernadora, ella va a agilizar los procesos de permisología, y hacer varios cambios a nivel local para que esos fondos se puedan utilizar. Del lado federal, nosotros le estamos dando seguimiento a cada una de esas partidas para asegurarnos que puedan continuar. Si hay algún ‘issue’ del lado federal, impulsar (acciones) para que eso se pueda eliminar; se pueda conseguir una exención o lo que se pueda hacer trabajando directamente, mano a mano, con las agencias federales”

“La gobernadora tiene bastante buena relación con varios de los secretarios que se han nombrado en las distintas agencias, como el administrador (de la EPA / Administración de Protección Ambiental) Lee Zeldin; Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte (DOT), entre otros, así como con gente que está en Casa Blanca…Incluso, nosotros, a nivel congresional, tuvimos relaciones con todas esas agencias y el equipo sigue ahí en todas esas agencias. Así que hemos estado dialogando e impulsando desde el día uno y dándole continuidad a todo eso para que supieran que, desde el lado congresional, estuvimos impulsando y que ahora estamos impulsando desde el lado del gobierno de Puerto Rico”

Gabriela Boffelli es la directora de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA) bajo la Administración de Jenniffer González. Foto: cortesía de La Fortaleza

El Diario: “Usted tiene mucho conocimiento en lo que es la gestión en el Congreso, los movimientos en el Congreso, fue jefa de personal, etc. Estamos ante un Congreso de mayoría republicana. ¿Cómo usted entiende que va a ser el tratamiento a Puerto Rico?, porque, en general, se tiene como esta percepción o idea de que los republicanos no son muy proactivos en términos de los asuntos de Puerto Rico, y ahí podríamos entrar en el tema del estatus y otros. ¿Cómo usted analiza esa parte, y, en el caso de darle prioridad a algunos asuntos de Puerto Rico, cuál usted entiende que serían los que los republicanos estarían más inclinados a atender?”

Boffelli: “La gobernadora tuvo muy buenas relaciones con miembros de ambos partidos, republicanos y demócratas. Ella estuvo clasificada bajo distintos estudios como una de las congresistas ‘top’ que trabajaban de manera bipartita. Logramos conseguir victorias para Puerto Rico bajo ambas administraciones. Así que, por esa parte, hay mucha deferencia a la gobernadora, porque ella tiene esa relación. Aunque ella no esté en el Congreso, ellos (congresistas) saben que cuentan con ella y ella cuenta con ellos. Lo que estamos viendo a nivel de la nación, en cuanto a los republicanos, es que, al tener una Casa Blanca con el presidente Donald Trump, están buscando hacer cierto tipo de recortes. Eso es algo que nos está impactando a todos a nivel nacional. Al momento, nadie ha singularizado a Puerto Rico; así que esto es algo que nos está afectando…Nosotros por nuestro lado estamos teniendo conversaciones con Casa Blanca; lo tuvimos con OMB (Oficina de Gerencia y Presupuesto) sobre las cosas que nos pueden impactar y diciéndole, ‘esto es importante para nosotros de esta manera’; buscando ese caso por caso que dijeron ellos de las exenciones…Así que nosotros estamos teniendo esas conversaciones proactivamente con Casa Blanca y con las agencias”

“Uno de los temas que se ha hablado que es prioridad para el presidente Trump y que los republicanos están avanzando es la ley de reconciliación de presupuesto, que, en este momento (13 de febrero), el comité de Presupuesto de la Cámara está sosteniendo esa vista…Se sabe que van a haber algunos recortes. Estamos analizando el potencial impacto que eso pueda tener en Puerto Rico… Aunque bien indicas que es mayoría republicana, son bien poquitos los votos que tienen; así que, si protestan uno o dos, no se aprueba. En ese sentido, yo creo que el liderato republicano está haciendo un buen cálculo de qué es lo que en realidad ellos van a poner (en la legislación) que tenga el mayor chance de aprobarse en la Cámara”

El Diario: “Algunas opiniones de algunas personas dicen que para qué sirva la oficina de PRFAA si hay un comisionado residente; que es quizás una inversión no tan necesaria de dinero…¿Por qué es importante la oficina de PRFAA?”



Boffelli: “Número 1, que la mayoría de los estados tienen sus oficinas de asuntos federales aquí en Washington, la gran mayoría. Segundo, al ser un territorio, no contamos con una delegación en el Congreso que pueda ayudarnos a impulsar las prioridades del gobierno. Te vas al caso de Florida; tiene 25 congresistas y dos senadores. Nosotros, sí tenemos un comisionado residente, que tiene voz, pero no voto. En términos de cuando tú estás tratando de impulsar las múltiples prioridades de Puerto Rico, necesitas tener otra voz adicional, porque no hay el alcance para llegar a 441 congresistas, si contamos a los delegados y al comisionado residente, y 100 senadores. Además, las agencias federales, Casa Blanca. Así que es importante tener una presencia de parte del gobierno de Puerto Rico que pueda estar impulsando eso”

El Diario: “Usted me acaba de decir que han mantenido comunicación con la Casa Blanca. Por la información que ustedes han recopilado e intercambiado, ¿cuáles son las prioridades de la Administración Trump en términos de Puerto Rico?”

Boffelli: “El issue prioritario que hemos estado discutiendo con ellos es el de energía, que sabemos que es el más importante en estos momentos en Puerto Rico, porque eso está deteniendo el desarrollo económico de la isla. La gobernadora ha sido bien enfática en eso; ha sostenido múltiples reuniones, desde nombrar un ‘task force’ hasta el zar de energía, el ingeniero Josué Colón…, reuniones con FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Nosotros estuvimos hace dos semanas en Puerto Rico donde tuvimos una discusión con FEMA. Nos estamos moviendo en esa dirección. A nivel legislativo, hemos estado impulsando legislación por ese lado. Esa ha sido la prioridad sobre la que nosotros hemos estado discutiendo y trayendo acá (Washington D.C.)…”



El Diario: “Por lo que he escuchado, la preocupación mayor de la gente es que hay unos fondos para reconstrucción que ya están corriendo, que ha obligado FEMA, y también el Departamento de Energía (DOE) bajo la pasada administración (Biden-Harris). Mi pregunta es esa dirección es: ¿hay seguridad de que esos fondos van a ser desembolsados para proyectos de reconstrucción y de energía renovable o no hay seguridad en este punto en el que estamos hablando?

Boffelli: “En esa dirección nos estamos moviendo, y, hasta el momento, a nosotros no se nos ha indicado que vaya a haber algún cambio en cuanto a la política pública de la Administración Trump en cuanto a eso. Debemos recordar que los $11,000 millones asignados a FEMA fueron de parte del presidente Trump en septiembre del 2020. Ellos están muy entusiasmados de tener a una gobernadora republicana y alguien a quien ellos ya conocen, porque ella estuvo en el Congreso durante los cuatro años que estuvo el presidente Trump en su primer término. Están entusiasmados porque ella trae todas estas buenas ideas y estas ganas de trabajar y mover los procesos, así que, por el momento, eso no es parte de la discusión”

El Diario: “Usted menciona también que la gobernadora quiere agilizar el desembolso de esos fondos. ¿Cómo se haría eso?, porque hay todo un proceso ya establecido. Está FEMA; está COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico). Pero, está la posibilidad de que COR3 deje de existir. En esa dirección, ¿qué información usted tiene y cuál sería la estrategia de la gobernadora para tratar de desembolsar más rápidamente esos fondos?”

Boffelli: “La gobernadora emitió una carta al presidente detallando pasos específicos que se pueden tomar a nivel administrativo. Sin embargo, a nivel local, ella está impulsó y creó un grupo de trabajo de reforma de permisos para agilizar los procesos locales. Nosotros entendemos que también la burocracia a nivel local ha impedido que las cosas se muevan con la rapidez que amerita. Por ese lado, la gobernadora anunció que, a nivel de Puerto Rico, no iba a estar requiriendo ningún permiso adicional, si eso fue aprobado y avalado por el gobierno federal. Ella entiende que no hay ninguna necesidad de hacerlo. Ya la gobernadora está tomando pasos en esa dirección, y por eso se creó ese comité. Hay ciertos aspectos que pueden ser administrativos, y hay otros que van a tener que pasar por la legislatura de Puerto Rico…Están bien avanzados en esas discusiones, y yo entiendo que en algún momento rendirán un informe para ver cuáles serán los próximos pasos. Pero, a nivel federal, nosotros ya estamos teniendo esas conversaciones…”

El Diario: “Pero, ¿COR3 seguiría existiendo (para desembolsar fondos obligados por FEMA)?, porque está la duda ahí”

Boffelli: “La gobernadora ha sido bien enfática en que COR3 va a dejar de existir. En este momento, tiene que estar ahí, pero eso es algo que pronto va a transferirse a AFI (Administración de Financiamiento de Infraestructura)”

El Diario: “¿No peligraría el desembolso de fondos?, porque es la preocupación”

Boffelli: “No, porque ya hemos tenido esas conversaciones con FEMA. En estos momentos, ellos se están comunicando con el licenciado Soria (Eduardo), designado a dirigir COR3 y ellos saben que va a dejar de existir y la transferencia de esas responsabilidades (a AFI)”

El futuro de SNAP bajo mayoría republicana en el Congreso

El Diario: “Quiero hablar de SNAP, porque, recientemente, la gobernadora le envió una carta a los principales líderes de los comités de Agricultura en Cámara y Senado indicando que estaba comprometida en continuar la presión por lo que es la transición del PAN al SNAP (para la isla). ¿De qué manera PRFAA se está insertando en la discusión o se va a insertar en las próximas semanas y meses?”

Boffelli: “Hemos estado en esa conversación desde el inicio del Congreso. Creo que es importante recordar que la gobernadora fue la autora principal. Es de nuestra oficina que han salido los proyectos de ley que han tenido apoyo multisectorial; el H.R.253, que fue radicado por ella en la Cámara; que tuvo apoyo bipartita mucho antes que la senadora Kirsten Gillibrand lo radicara en el Senado. Así que, por esa parte, estamos 100% comprometidos teniendo esas conversaciones. Hay que recordar que hay un liderato demócrata nuevo, tanto en Cámara como en Senado. En la reunión del Comité de Agricultura (del Senado), la demócrata con más rango (Amy Jean Klobuchar), dijo que quería involucrarse en las discusiones porque como no tenía esa posición antes…Así que yo entiendo que estará en conversaciones con el presidente Glenn “GT” Thompson (republicano) en cuanto a lo que ella quisiera ver adicional en ese proyecto de ley. En el lado del Senado, la entonces presidenta Debbie Stabenow sacó un ‘framework’ (marco de trabajo) de lo que le interesaba que estuviera, pero eso nunca se materializó; no hubo una legislación…Teniendo ahora a la demócrata Klobuchar entiendo que ella va a querer insertarse en esas conversaciones y negociar con el presidente (del Senado) John Barraso sobre qué ellos quieren que haya en el Farm Bill. La última resolución aprobó la extensión hasta el 30 de septiembre. Eso nos está dando un poquito más de tiempo para continuar nosotros nuestros esfuerzos. Pero, de nuevo, esas conversaciones las hemos tenido ya a nivel del USDA (Departamento de Agricultura federal) y de las comisiones…”

El Diario: “Ok, pero, ¿cómo ustedes piensan convencer a los republicanos que están reacios a la transición?, porque algunos plantean que esto pudieran tener un impacto económico en cadena en los estados, y aún así, parece que la resistencia sigue ahí”

Boffelli: “Ahí es donde la gobernadora ya nos ha instruido que ella quiere que el Departamento de la Familia y ADSEF (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia) hagan los esfuerzos para alinearse a SNAP. El entrenamiento laboral, todos estos distintos aspectos que forman parte del programa; movernos más a SNAP para que entonces se vea que hay un compromiso del gobierno de Puerto Rico de transicionar; que estamos listos; que nos estamos acercando a eso. Si el propósito del programa es sacar a la gente de la pobreza e incentivar el trabajo, entendemos que deberíamos ser incluidos, porque ya nos estamos moviendo en esa dirección. Esa es la parte que estamos trabajando a nivel local…”

El Diario: “Lo que yo no entiendo es por qué Glenn Thompson sigue insistiendo en el argumento de que en Puerto Rico no van a poder cumplir con los requisitos laborales cuando ya el gobierno de Puerto Rico inició un programa en esa dirección. ¿Cuál es la razón de fondo, porque no me queda claro?”

Boffelli: “El presidente Thompson estuvo en Puerto Rico estuvo en Puerto Rico hace más o menos como año y medio que fue cuando el vio cómo era la implementación del programa y los cambios que tenían que haber. En ese momento, creo que estaba todavía en pañales la idea de la entonces administración (de Pedro Pierluisi) de hacer el programa piloto (laboral nombrado Cuna de Talentos) en cuanto al entrenamiento de fuerza laboral. Ahora eso es algo que ya se ha desarrollado. Yo estuvo en Puerto Rico hace dos semanas; nos reunimos con el administrador de ADSEF, y nos habló de su visión y de cómo está haciendo crecer ese programa para implementarlo a nivel isla”

El Diario: “Sobre Cuna de Talentos, ¿va a continuar?, ¿ustedes lo van a transformar? ¿Qué va a pasar ahí en términos de ese programa?”

Boffelli: “(El plan es) continuarlo”

El Diario: “¿Han recibido respuesta a la carta que la gobernadora envió a Thompson (y a los otros líderes de los comités de Agricultura)?”

Boffelli: “No hemos tenido una respuesta oficial, pero hemos conversado con el comité y esta tarde (13 de febrero) tenemos una reunión”

Pendientes a El Diario para la segunda parte de la entrevista en la que abordamos el tema del estatus.

