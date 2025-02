(Entrevista) Directora asociada para Puerto Rico de la Casa Blanca bajo Biden: necesitas a alguien que le dé visibilidad a los territorios

Nueva York – La directora asociada para Puerto Rico de la Casa Blanca bajo la Administración Biden – Harris, Gretchen Sierra-Zorita, dijo que al menos 52 de los 57 objetivos de la iniciativa “Diálogo Económico” se alcanzaron en el territorio con el fin de avanzar en temas como reconstrucción de la red eléctrica e infraestructura en general y desarrollo de fuerza laboral.

En entrevista exclusiva con El Diario, la exencargada de la oficina que estaba adscrita a la de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca (IAG) dio detalles de lo concretado a través de ese esfuerzo, tras la creación en el 2021 del Grupo de Trabajo de Puerto Rico en la Casa Blanca al que su oficina se integró.

Sierra-Zorita argumentó que lo ideal sería institucionalizar la posición que ya no ocupa y que haya más representantes de los territorios en las distintas agencias como ocurre con las tribus originarias. Sin embargo, el futuro de la oficina que encabezó es incierto al momento.

“La oficina es importante porque necesitas a alguien que le dé visibilidad a los territorios en la política pública y en la implementación de los programas, porque los territorios son estas jurisdicciones idiosincráticas con leyes políticas, etnias diferentes, historias y no son estados. Entonces, necesitas a alguien que esté constantemente diciendo, ‘ok, esto funciona para los estados, ¿cómo va a funcionar para los territorios?’ Visibilizar a los territorios que tienden a ser invisibles es súper importante”, argumentó.

El nombramiento de Sierra Zorita no tuvo precedente, ya que, con su entrada, por primera vez la Oficina de Asuntos Intergubernamentales creó un espacio para atender los temas de la isla y de los otros territorios, es decir, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y Samoa Americana.

Sierra Zorita, con experiencia en el tercer sector a través de organizaciones como la Agenda Nacional Puertorriqueña, y en dependencias federales como la Oficina de Contraloría General (GAO) y la de Gerencia y Presupuesto (OMB), también respondió preguntas sobre la propuesta transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), y el impacto de la expansión del Crédito Tributo de Ingreso al Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC) en la isla.

A continuación la segunda parte de la entrevista a Sierra Zorita:

El Diario: “¿Qué se siente haber sido la primera directora de origen boricua de la oficina de los territorios en la Casa Blanca y por qué es importante dicha posición?”

Sierra Zorita: “Es un placer, un honor y un privilegio; para mí, personalmente. Una gran pena que mis padres no lo vieran. Mi padre, sobre todo, le encantaban las noticias…y le hubiese encantado esta etapa de mi vida. Por ellos, te digo, es un placer, un honor y un privilegio. Pero el pensamiento que a mí me venía muy a menudo, sobre todo, en el primer año, cuando iba a reuniones o pasaban temas por mi escritorio, era, ‘¿por qué tardaron tanto?’, ¿por qué tardaron 123 años (el gobierno federal)?, ¿por qué tardaron tanto en tener a una persona de los territorios representando, abogando, manejando asuntos de los territorios. Por 123 años, con unas pocas excepciones, no habíamos tenido una persona territorial bregando con los territorios. Y uno oye las conversaciones, las discusiones, y ve cómo se desarrollan las cosas, y, muchas veces, uno se da cuenta que no han pensado en los territorios; no por intenciones negativas, porque no han pensado, y cuando estás ahí dices, ‘¿cómo es posible que por 123 años han tomado decisiones de nuestros asuntos sin tener a alguien representando nuestros asuntos?’ Y eso era lo que más me llamaba a mí más la atención”

El Diario: “Me imagino que muchas cosas quedaron inconclusas, porque la situación de Puerto Rico es complicada, en general, y tiene muchos ángulos. Pero, si pudiera mencionar algunas que usted hubiese querido darle término o avanzar y no se pudo, ¿cuáles serían?”

Sierra Zorita: “Darle término, en parte tiene que ver con mi oficina…La oficina es importante porque necesitas a alguien que les dé visibilidad a los territorios en la política pública y en la implementación de los programas, porque los territorios son estas jurisdicciones idiosincráticas con leyes políticas, etnias diferentes, historias y no son estados. Entonces, necesitas a alguien que esté constantemente diciendo, ‘ok, esto funciona para los estados, ¿cómo va a funcionar para los territorios?’. Visibilizar a los territorios que tienden a ser invisibles es súper importante. Lo otro que es importante de tener una oficina como la mía es que la burocracia federal es inmensa, y, para un territorio, es bien difícil navegarla, porque no hay la presión que tienen los estados de que los oigan. No hay senador, congresistas agarrando el teléfono, y facilitarle ese acceso sobre cómo navegar ese sistema tan complejo; eso es importante. Y lo otro es, como no tienen una representación política, es importante que alguien abogue por sus intereses y explique sus intereses…Mi experiencia ha sido mayormente positiva. Una vez la gente entiende estas diferencias y estas condiciones, está muy abierta, y, en general, se llevan ese conocimiento hacia el futuro…”

Gretchen Sierra Zorita lideró la oficina de Puerto Rico y los territorios en la Casa Blanca desde abril del 2021. Foto: cortesía

“Me preguntaste qué pude haber continuado. Primero, que mi posición se formalizara y se institucionalizara y que hubiera más presencia mía en otros departamentos y agencias, para que, cuando los territorios fueran, por ejemplo, al Departamento de Defensa, con los que los tres del Pacífico tienen mucho contacto por distintas razones, y en Puerto Rico un poco, pueda manejarse en el Departamento. Imagínate lo que es manejar por HHS (Departamento de Salud); aquello es un mundo. Tener a alguien en cada sitio para los territorios, eso hubiera sido ideal…Tener esta institucionalidad es súper importante, y yo le agradezco mucho la presidente Joe Biden y su Administración por esta presencia y por crear esta posición que yo entiendo que fue un ‘game changer’ (cambio de juego); ha cambiado el juego o al menos nuestras expectativas de lo que podemos hacer y lo que podemos ser”

El Diario: “¿Hasta qué punto entiende que se le pudo dar más visibilidad a las necesidades y retos de Puerto Rico a través de la oficina?”

Sierra Zorita: “La oficina se creó porque Puerto Rico era una prioridad para la administración de Biden. No es que la oficina se creó y yo realcé el tema de Puerto Rico y los territorios. La oficina se creó, porque esa era una cuestión que ellos consideraban importante. Tan pronto yo llegué en abril del 2021, ya para el verano estábamos trabajando en el Grupo de Trabajo de Puerto Rico. O sea que eso fue bien, bien rápido, y estaba ya contemplado, porque era parte del compromiso que tenían con Puerto Rico. Pero, una vez ya establecido mi puesto, era mucho más fácil para la gente, constituyentes de Puerto Rico, ya sea sector civil, privado o de gobierno, poder tener reuniones, hablar de los temas y hacerle entender. En eso ayudó mucho…”

El Diario: “¿Cómo afectaría que no haya una figura como usted en esta oficina a los intereses de territorios como Puerto Rico?, ¿qué va a pasar entonces con esta posición a raíz de la llegada de Donald Trump y con la oficina per se?, ¿qué información usted tiene al respecto?”

Sierra Zorita: “No tengo ninguna. Creo que hay un candidato como jefe de la oficina (IAG), pero no he oído nada formal. Mi puesto caía dentro de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, porque es la oficina que brega con oficiales electos, desde gobernadores hasta abajo, y, tradicionalmente, la persona que trabajaba con los gobernadores de los territorios estaba en esa oficina…En cuanto a esa oficina, yo no sé todavía quién va a trabajar. Yo, asumiendo que escojan una persona capacitada y entregada y una persona que esté dedicada al servicio público; a mí me encantaría que tuvieran a alguien, aunque no compartamos la misma política o las mismas opiniones de ciertas cosas, porque creo que es importante tener alguien. Pero si tener una persona allí solo para tener una persona y no le dan la autoridad o la influencia o el acceso que me dieron a mí, es una pérdida de tiempo. Así que, en ese sentido, les deseo que, si pueden colocar a alguien, que coloquen a alguien que realmente se pueda hacer valer y abogar por los intereses de los territorios”

El Diario: “Lo que estoy entendiendo es que, al momento, lo que está contemplado es alguien para la oficina a la que está adscrita la que usted ocupó, pero, para la posición de la oficina específica de los territorios, no hay información de que se vaya a llenar el puesto que usted deja ni que haya una intención a esos fines”

Sierra Zorita: “Ni creo que estemos en el radar, para serte franca, porque dado las últimas semanas que hemos tenido, no me parece que caemos dentro del radar”

El impacto de “Diálogo Económico”

El Diario: “En julio del 2021, se creó la iniciativa conocida como ‘Diálogo Económico‘, ¿de qué forma la oficina que usted dirigió se insertó a esa iniciativa, y, a su juicio, cuáles fueron los logros de este esfuerzo?”

Sierra Zorita: “El Grupo de Trabajo de Puerto Rico en la Casa Blanca se formó en el 2021 y estaba compuesto por tres oficinas: el Concejo de Política Doméstica, el Concejo Económico Nacional y la Oficina de Asuntos Intergubernamentales. Esas tres oficinas tenían responsabilidad sobre el Grupo de Trabajo…Como parte de todo eso, se formó un comité interagencial de políticas (IPC) que es un mecanismo que se usa en la Casa Blanca para lidiar con temas de política pública… Los IPCs se usan tanto para asuntos domésticos como internacionales…El de Puerto Rico fue distinto porque fue el único IPC que se hizo basado en una localidad…O sea, no hay ningún IPC de Kansas; el de Puerto Rico fue uno especial. Cuando empezamos, los temas eran educación y fuerza obrera, infraestructura y energía, y gobernanza…Al cabo de dos años se dieron cuenta que ‘el que mucho aprieta, poco abarca’, y se tomó una decisión de que no fuera tan amplio porque era difícil bregar con tantos temas de modo que tuviéramos éxito. Con base en eso, surgió el Diálogo Económico para darle más definición y más enfoque al trabajo del grupo. Se buscó que hubiera alguien fuera de la Casa Blanca que liderara este esfuerzo, que fue Don Graves, (entonces) subsecretario de Comercio; que se escogió, en parte, porque trabajó con la crisis (por la deuda) en Detroit y tenía experiencia con este tipo de tópico. El IPC y nosotros estábamos apoyando ese esfuerzo…Es más fácil resolver asuntos cuando tienes la Casa Blanca envuelta. O sea, que IPC apoyaba el trabajo que estaba haciendo el Departamento de Comercio, y Comercio tenía personal monitoreando los distintos objetivos que tenía el Diálogo Económico. El Diálogo Económico tenía 57 objetivos, de los cuales, 52 se cumplieron”

“Entre los objetivos, había unos más autodirigidos que otros. Entre los objetivos estaban las cosas que se hicieron desde el Departamento de Energía (DOE). El DOE estaba incluido en el Diálogo Económico, pero ellos obraban independientemente”

El Diario: “Deme algunos ejemplos de qué se concretó desde el Diálogo Económico”

Sierra Zorita: “Una de las áreas era Inversión para reconstruir infraestructura para enfrentar el cambio climático y mejorar la resiliencia. Ahí caía el billón ($1,000 millones) del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) del DOE. Un billón para inversiones para internet de banda ancha. Todo lo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ($1,000 millones para reconstrucción y mejoras en la infraestructura)…El dinero de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) para ‘brownfields’ (terrenos abandonados), $1,600 millones para P.R. Bajo Inversión en Capital Humano para Desarrollo de Fuerza Laboral, tenías $3 millones de EDA (Administración de Desarrollo Económico) para desarrollo de fuerza laboral en Villa Prades (San Juan); ese es nuevo. Tienes $6 millones de EDA para construcción aeroespacial con un plan que se dio a través de UnidosUS y One Stop. Tenías fondos de WIOA (Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral) que son del Departamento del Trabajo (DOL) del Programa de Aprendizaje Registrado que se dan a través del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC); esos eran $21 millones y se trabajó mucho. También el Crédito Tributo de Ingreso al Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC)…”

El problema de falta de mano de obra en Puerto Rico

El Diario: “Al principio, cuando usted entró a la posición, una de sus metas era incentivar la fuerza laboral en Puerto Rico porque era un asunto crítico para el desarrollo de la isla. En ese sentido, ¿qué tanto se logró?”

Sierra Zorita: “Hubo mucha inversión, que todavía está corriendo, en programas de aprendizaje (Apprenticeship) de entrenamiento y desarrollo de fuerza laboral en (industrias como la de) construcción, aeroespacial y en otras áreas. O sea, que en ese sector hubo mucho movimiento…En Puerto Rico, hay un problema de mano de obra y ha habido una preocupación muy grande con la falta de mano de obra en el sector de la construcción que nos va a afectar en la reconstrucción. Fue tema que le dimos mucha importancia y tiempo, y no llegamos a una conclusión. El sector privado de la construcción en Puerto Rico estaba interesado en crear una visa especial para indocumentados en Puerto Rico para que se integraran a la economía formal. Y ellos estimaban, y son sus números, no los míos, que unas 20,000 personas en Puerto Rico hubieran caído bajo esta categoría. Adicional a eso, ellos pensaban que necesitaban 40,000 más para suplir la necesidad. Esa idea se exploró con el gobierno federal, pero, dada la sensibilidad y la política radical en la que estamos viviendo, no se dio, porque entendían que no había un ambiente para dar ese tipo de tratamiento especial para una jurisdicción. Las uniones estaban muy interesadas en entrar a PLAs (Project Labor Agreement), que son acuerdos entre las uniones y los negocios; la unión suple la empleomanía al negocio. Estuvimos conversando con el sector de la construcción y llegamos a discutir la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto de dos años para que exploraran si ese tipo de relación y arreglo les convenía y funcionaba para ambos lados, y así decidir si podían proseguir. Llegamos hasta ese punto….Desafortunadamente, se nos acabó el tiempo”

El Diario: “Tengo que preguntarle en este contexto sobre toda esta intervención ordenada por Donald Trump (operativos encabezados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. / ICE) que impacta a Puerto Rico y a migrantes de varias nacionalidades. Sin embargo, particularmente, dominicanos han sido de los más afectados. Tengo que traer el asunto aquí porque precisamente muchos de estos migrantes son los que trabajan en campos como la construcción en Puerto Rico. ¿Cómo pudiera este tipo de intervención federal afectar lo que se se ha estado tratando de avanzar en términos de conseguir mano de obra?”

Sierra Zorita: “Pienso que tiene que impactar, porque muchas de estas personas que hacen estos trabajos no están documentadas. Si están impactando los proyectos (de reconstrucción) grandes o los chiquitos, eso no te lo puedo decir, porque puede ser que los indocumentados estén trabajando más en proyectos pequeños que en los grandes, porque los grandes tienen un montón de requisitos con los que cumplir…”

El Diario: “El Crédito Tributario por Hijos, hay sectores que insisten en que se debe ampliar permanentemente. A raíz de lo que ya se hizo bajo la Administración Biden, ¿cómo esto ayudaría a mejorar el panorama económico para las familias en Puerto Rico?”

Sierra Zorita: “Ayudaría un montón…En ese año que se dio (la ampliación) del EITC y el CTC, se estimó que fue un reembolso tributario de $1,000 millones para Puerto Rico. Eso significa dinero que los padres pueden poner en su cartera para la escuela, comida, transporte, cuidado infantil; o sea, facilita criar los hijos, porque no podemos tener una política profamilia cuando no estamos dispuestos a apoyar a nuestras familias. Más de medio millón de niños se beneficiaron de estos programas y hay estudios de que ayudaron a reducir enormemente la pobreza”

Propuesta de SNAP para Puerto Rico

El Diario: “Bajo el nuevo Congreso continúa incierto que se presente legislación que incluya una transición a SNAP en Puerto Rico. ¿Usted ve probable que se pueda lograr algún tipo de acuerdo a los fines de lograr esa transición?”

Sierra Zorita: “Nosotros necesitamos una transición. Lo que la gente tiene que entender es que no se trata de que uno firma el papel de PAN a SNAP y mañana estamos ahí. No, hay un proceso de transición y lo que estamos pidiendo ahora es que se apruebe y se autorice ese proceso, y los fondos para esa transición, que no es lo mismo…y esa transición puede tomar hasta 10 años, porque el andamiaje para correr el programa SNAP es complicado. El gobierno anterior de Puerto Rico (encabezado por Pedro Pierluisi) y el Departamento de Agricultura federal (USDA) ya empezó a trabajar la transición y han estado involucrados en eso. Todo lo que se necesita es una autorización para la transición; ¿y por qué queremos esa autorización?, porque queremos el compromiso…”

“La gente dice, ‘es tan difícil’. No es tan difícil; autoricen una transición. Los fondos que se necesitan para esa transición no son una cosa billonaria…Autoricen la transición, y, una vez esté autorizada, ahí se decide si vamos o no vamos. No lo veo como que es una cosa tan difícil, pero la están haciendo difícil porque a veces a la gente le conviene complicar las cosas”

El Diario: “Ese argumento de que se puede convencer a los republicanos explicándoles sobre lo que sería el efecto económico en cadena en sus estados, ese tipo de argumento, ¿cuánto peso pudiera tener en esta discusión realmente?”

Sierra Zorita: “Yo creo que sí, que eso es un punto que hay que sacar a relucir. Esto para ciertos estados, le va a convenir más…”

(La entrevista fue levemente editada para mayor claridad y precisión)

