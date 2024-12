Jefe de equipo del DOE para Puerto Rico confía en que fondos para programas de energía solar seguirán su curso a pesar de llegada de Trump

Nueva York – Los proyectos de energía solar con fondos federales que ya están encaminados en Puerto Rico no deberían detenerse a pesar del cambio de gobierno en Estados Unidos.

Sin embargo, Agustín Carbó Lugo, director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico del Departamento de Energía federal (DOE), argumentó que el avance en los procesos de transformación para la isla tras los huracanes Irma, María y Fiona dependerá de la política púbica que establezca la Administración entrante de Donald Trump en términos energéticos y fiscales.

En entrevista exclusiva con El Diario a poco para el cierre del año, Carbó Lugo matizó con el argumento de que, al final del día, las autoridades en Puerto Rico son las encargadas primarias de establecer la política pública energética que regirá en el territorio.

La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) establece que para el 2025 Puerto Rico debía operar con un 40% de energía renovable. Sin embargo, la cifra aún no alcanza el 10%.

A tono con la transición en fases desglosada en la ley, Puerto Rico se ha comprometido en satisfacer sus necesidades energéticas con 100% de recursos renovables para el 2050.

El grupo que dirige Carbó Lugo, adscrito a la Oficina de la Red Eléctrica del DOE, es el encargado de coordinar el flujo de fondos y atender los retos entre los que se encuentran la reparación y modernización de la red como elemento base para una transición efectiva.

Tras su configuración luego del embate del huracán Fiona en la isla en septiembre de 2022, el grupo se ha estado guiando particularmente por las conclusiones del estudio de dos años PR100 que detalla las alternativas o rutas para que Puerto Rico alcance el objetivo del 100%.

A los fines de cumplir con las disposiciones del estatuto, el DOE maneja, al momento, cientos de millones de dólares para financiamiento de paneles solares con sistema de almacenamiento de baterías bajo varios programas de energía solar.

Tan reciente como mediados de este mes, el DOE anunció la selección de los cuatro equipos que participarán de las negociaciones de adjudicación para el “Programa de Comunidades Resilientes”.

Las autoridades federales anunciaron $365 millones para ese programa en Puerto Rico.

A través de la iniciativa, se espera impactar con sistemas solares a instalaciones de salud comunitarias, así como áreas comunes ubicadas en propiedades de vivienda pública y propiedades privadas subsidiadas.

El anterior se suma al de Acceso Solar, bajo el que ya se han empezado a instalar equipos en hogares de bajos ingresos y con pacientes que dependen de máquinas para tratamiento médico.

La meta es levantar los sistemas en aproximadamente 30,000 hogares vulnerables en Puerto Rico.

Ambos esfuerzos son resultado de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2023, que incluyó $1,000 millones de dólares para energía renovable por medio del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Fund, PR-ERF).

A continuación, la entrevista completa a Carbó Lugo sobre lo que anticipa para Puerto Rico en términos de energía renovable ante la llegada oficial de la Administración Trump en enero:

El Diario: “¿Qué se espera que pase ahora tras el anuncio de los grupos seleccionados para las negociaciones de adjudicación relacionadas con el Programa Comunidades Resilientes?, ¿qué es lo próximo en el calendario?”

Carbó Lugo: “Una vez se anunciaron estas compañías que van a estar trabajando estos lugares que hemos seleccionados como de infraestructura crítica para darle resiliencia, ahora entramos en un proceso de negociación con el Departamento de Energía y las partes para determinar cómo va a ser el plan de trabajo, y se espera que para el 2026 empiecen los trabajos y las instalaciones y que los mismos culminen para el 2030. Esa es básicamente una agenda general de cómo debe ocurrir todo este proceso. Tarda unos meses en lo que se negocian todas las condiciones que requiere el Departamento de Energía y la reglamentación pertinente a esta otorgación de fondos federales”

El Diario: “Cuando dice iniciar esas instalaciones, ¿qué tendría que pasar antes como parte de esos procesos que me está mencionando para llegar al punto de que los sistemas estén operando?”

Carbó Lugo: “Nosotros tenemos que firmar un acuerdo entre las partes, entre el Departamento de Energía y a los que se les va a entregar el dinero en el que ellos se comprometan a cumplir con la reglamentación federal y que se van a seguir las guías que requiere el Departamento para, no solamente garantizar transparencia en el proceso, pero que no se malgasten fondos en cosas que no están permitidas por reglamento. O sea, que básicamente es un proceso de negociación”

El Diario: “¿Por qué se decidió precisamente en estos momentos hacer el anuncio de las adjudicaciones?, porque estamos a nada de un cambio de Administración”

Carbó Lugo: “Esto viene de una asignación del 2022. Esto fue un compromiso de la secretaria (del DOE, Jennifer Granholm) desde que empezamos a hablar de estos temas de que íbamos a dividir este proceso en dos partes. En la primera, era el programa Acceso Solar que se anunció el año pasado, y se dijo que para esta fecha más o menos nosotros confiábamos que íbamos a tener la segunda adjudicación, y así lo hicimos. Fue un compromiso de la Administración de que se iba a cumplir con ese mandato congresional y esa ley que firmó el Presidente (Joe Biden). Puerto Rico tiene una necesidad y urgencia de dar resiliencia energética a todos los ciudadanos a raíz de lo que pasó, no solamente en el huracán, pero la vulnerabilidad que los puertorriqueños por la condición geográfica. Así que esto tiene un carácter de urgencia que es un compromiso del Departamento y del Congreso también”

El Diario: “¿Hasta qué punto están ustedes preocupados de que la Administración entrante de Donald Trump paralice o limite la distribución de estos fondos, en particular los asignados para sistemas de energía solar?”

Carbó Lugo: “Nosotros estamos trabajando como es nuestro mandato congresional, así que hemos adjudicado los mismos conforme a los criterios que se establecieron y que cumplan con toda la reglamentación del Departamento. Lo que vaya a determinar una nueva Administración no es competencia de nosotros en estos momentos”

El Diario: “Habiendo este mandato congresional, mi duda es: ¿puede el gobierno entrante paralizar el dinero del Fondo de Resiliencia Energética o no podría hacerlo?, ¿qué información usted tiene?, ¿cuáles son las posibilidades ahí?”

Carbó Lugo: “Estaría especulando si me pongo a adivinar cuáles son las facultades que tiene el Congreso. Esto fue un compromiso bipartita, así que suponemos que cumple con los requisitos que los congresistas que firmaron esto decidieron para Puerto Rico y ese debe ser el compromiso…”

El Diario: “En cuanto al programa Acceso Solar, ¿en qué punto estamos en estos momentos que estamos hablando? Usted me había indicado que para finales de año tendrían que haber iniciado o avanzado con las primeras instalaciones, ¿cuál es el estatus?”

Carbó Lugo: “Nosotros estamos contentos porque se han recibido más de 10,000 solicitudes. Seguimos con una campaña agresiva de promoción y de poder comunicar al pueblo cuáles son los beneficios. Yo, personalmente, he ido a muchas de las instalaciones, y ahí yo creo que uno interioriza lo importante de este proyecto. La asignación congresional pedía que se buscara resiliencia energética para los más vulnerables, y cuando uno va a visitar a estas personas que nosotros seleccionamos como las más vulnerables, tú ves un cierto grado de esperanza; personas que tienen muy bajos recursos, y que, en muchas ocasiones, pasaron más de seis meses sin luz luego del huracán. Ver esa alegría que ellos tienen y satisfacción de que ahora tienen energía accesible; tienen la parte de resiliencia, que si se va la luz, van a tener automáticamente el sistema corriendo. Esa yo creo que es una de las satisfacciones del Departamento. Como dijimos, esto es un programa de cinco años. Ya se empezaron a hacer esas instalaciones y se identificaron grupos grandes de casas que cumplen con todos los criterios para que los instaladores tengan eso en su agenda. Estamos, según nuestro programa y calendario, moviéndonos hacia adelante y viendo la alegría de los que se benefician de este programa”

El Diario: “¿Tienen ustedes alguna cifra específica de cuántos sistemas instalados?”

Carbó Lugo: “No te tengo ese número exacto, pero se supone que nosotros estemos terminando, aproximadamente, 3,000 unidades de vivienda para fin de año. Ha habido alguna dilación en la adquisición de equipo, porque hay mucha demanda de equipos solares a nivel mundial y eso trae un problema para conseguir los equipos, pero nuestra es que se puedan lograr, aproximadamente, 3,000 unidades por año en lo que se termina el programa por los próximos cinco años”

El Diario: “En una transición inevitablemente tiene que haber comunicación entre un gobierno y otro; yo le pregunto, ¿ustedes han mantenido comunicación con alguien del equipo de Trump, usted particularmente o quienes están más directamente encargados de la situación de Puerto Rico, en términos de estos fondos y qué va a pasar a partir de aquí?”

(A esta pregunta, Carbó Lugo abordó al encargado de prensa, quien a su vez nos refirió a la subdirectora de la Oficina de Desarrollo del Sistema Eléctrico, Patricia A. Hoffman)

El Diario: “Pero el detalle de si el Equipo (Equipo de Modernización de la Red de Puerto Rico, va a seguir funcionando de alguna manera bajo la Administración, ¿me pueden dar alguna información?, ¿va a seguir o no (esa entidad) ahí dándole seguimiento a los fondos en Puerto Rico y la modernización de la red?”

Carbó Lugo: “Esa es una determinación de la nueva Administración; no es algo que a nosotros nos compete determinar. Cada secretario viene con una agenda particular y se le da deferencia a ellos en cuanto a eso. Así que estaría especulando cómo ellos piensan darle forma al trabajo que se está haciendo”

El Diario: “A los puertorriqueños que están pendientes a la posibilidad de beneficiarse de alguno de estos programas (para sistemas solares) que ustedes han impulsado y teman no contar con esos fondos o no tengan la oportunidad de poder solicitar porque la Administración entrante pueda paralizar esto, ¿qué mensaje usted le enviaría?”

Carbó Lugo: “No puedo hablar por la Administración que va a entrar; yo puedo hablar por la Administración (a la que pertenezco) que es la capacidad de que se otorgaron ya unas asignaciones para poder hacer estas instalaciones y eso tiene una garantía de que el trabajo va a seguir hacia adelante. Ya hay una relación contractual entre el Departamento y las personas que van a hacer estas instalaciones conforme a una ley. Así que esa es la base jurídica con que se está trabajando. Lo que otra persona pueda hacer, pues no me atrevo a hablar en nombre de esas personas…”

El Diario: “El propuesto nuevo secretario de Energía (Chris Wright) es una persona que viene de la industria de los combustibles fósiles. Su historial ya ha trascendido a los medios. ¿Usted cree que (de ser confirmado su nombramiento), esto pudiera retrasar las metas de avanzar con la energía renovable en Puerto Rico?”

Carbó Lugo: “Estaría especulando en lo que él va a hacer, porque no ha llegado todavía. Eso es de entera competencia del Estado (Puerto Rico). Puerto Rico tiene jurisdicción primaria, exclusiva, en términos de política pública energética, así que es un tema que le compete a Puerto Rico no al gobierno federal”

El Diario: “El Plan Integrado de Recursos, por lo menos el preliminar que presentó LUMA (Energy), menciona que el 40% de energía renovable que se supone alcanzáramos para el 2025, según la Ley de Política Pública Energética (Ley 17 del 2019), no será posible hasta principios de la década más tarde, ¿cómo explicamos esto?”

Carbó Lugo: “Si nos basamos en el estudio PR100 (sobre la capacidad de Puerto Rico de alcanzar sus metas de energía renovable) que fue el que el Departamento hizo y sacó hace un año ya, nosotros dijimos que la meta de alcanzar 100% de energía renovable para el 2050 es posible. No obstante, hay que se hacer unas mejoras a la red que son cruciales para poder garantizar ese avance. Sí, nosotros mismos, el Departamento, reconocimos que alcanzar la meta del 2025 sería difícil, y que eso sería una determinación que le corresponde al Estado y al ente regulador de cómo va a fiscalizar el cumplimiento con una obligación legal que ellos tienen, así que eso es una deferencia que nosotros le damos al Estado y al ente regulador. Pero, el Departamento ya había reconocido que, a pesar que es posible que se garantice que para el 2050 lleguemos al 100%, esta meta inicial principal es un poco más complicada porque se requieren de unas mejoras en la red y esas mejoras aún están en proceso de ser ejecutadas”

El Diario: “Usted menciona la necesidad de que haya una red modernizada, funcional, para que puedan avanzar las metas de energía renovable; en este momento en el que estamos hablando, ¿cómo va la gestión de LUMA en esa dirección y cuántos proyectos se han completado con fondos federales?”

Carbó Lugo: “No tengo ese número exacto…pero ellos siguen hacia adelante. Esa es una información que la agencia COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico) puede brindarle. Esos fondos vienen de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), y de la manera en que eso funciona es por reembolso. A pesar de que FEMA ha otorgado muchos de los fondos destinados para la reconstrucción, como esto funciona a nivel de reembolso, no es como cambiar una bombilla. Esto requiere pedir equipo, hacer diseño, ingeniería y toda la permisología que conlleva hacer unas mejoras a la red. Así que estamos hablando de unas cuantos años que algunos procesos tardan, y nosotros sentimos que se ha avanzado, porque estamos ayudando a mejorar la manera en que se están ejecutando estos proyectos y recortando parte de la burocracia que existe a nivel estatal y federal. Ese ha sido nuestro compromiso siempre, nosotros como Departamento, de ayudar a facilitar de que todas estas conversaciones se estén dando y que el Gobierno corra en armonía con, no solamente la política pública, pero también lo que se ha sometido ante FEMA, y trabajamos juntos como agencias hermanas. Ese es nuestro propósito. Nosotros sentimos que hemos avanzado, pero es un proceso complejo y requiere de tiempo. También tenemos el problema de fuerza laboral (workforce) que en Puerto Rico está más limitado, y que muchos de estos equipos requieren construcción antes de ser instalados en los lugares indicados. Así que nuestro compromiso es seguir hacia adelante y que se cumpla con la política pública de Puerto Rico”

El Diario: “Ustedes se han comunicado con la gobernadora entrante para hablar sobre este Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico (que creó), ¿tienen algún tipo de participación?”

Carbó Lugo: “Nosotros estamos siempre disponibles para ayudar al gobierno de Puerto Rico y hemos hecho nuestro compromiso de que seguiremos ayudando a la nueva Administración a cumplir sus metas energéticas, pero ese proceso particular es uno que le compete a la gobernadora; el gobierno federal no entra en ese comité. Ese es un comité que hará recomendaciones para el Gobierno sobre cómo debe ser la dirección que Puerto Rico debe seguir conforme a la ley que existe actual y ya las agencias reguladoras del Estado harán lo propio. Pero nosotros tenemos las puertas abiertas; esperamos hablar con la gobernadora pronto para ponernos a la orden y seguir trabajando como siempre hemos trabajado a través de todas las administraciones que han pasado en los últimos años, porque nosotros no solo trabajamos por Puerto Rico, sino por todos los estadounidenses en los EE.UU. y Puerto Rico no es una excepción”

El Diario: “Este comité, según ha dicho la gobernadora, es el que evaluará (entre otras cosas) la cancelación del contrato de LUMA; con el expertis que usted tiene y el seguimiento que le ha dado a LUMA y a la situación del sistema energético en Puerto Rico, ¿cree que hacer eso adelantaría las metas de energía para Puerto Rico o no?”

Carbó Lugo: “Yo hablo a nombre del Departamento de Energía, y lo que el Gobierno determine, es una prerrogativa que tiene el Gobierno de Puerto Rico; no es competencia del Departamento”

El Diario: “Por un lado, hay un consenso general de la importancia de la energía renovable que ustedes impulsan; pero, por otro lado, se cuestionan los esfuerzos agresivos para incentivar el uso de gas natural, y hay sectores que plantean que no va acorde con la transición a energía renovable. ¿Cuál es su postura al respecto?”

Carbó Lugo: “El estado de derecho de Puerto Rico es claro y la determinación final la hace el Negociado de Energía; cuáles son los recursos necesarios para garantizar que se pueda satisfacer la demanda a la luz de lo que la ley establece. Así que eso es algo que nosotros respetamos al gobierno de Puerto Rico y que se haga una determinación pública, porque ese proceso del Plan Integrado es uno adjudicativo en el que hay participación extensa y pública, y en su tiempo, cuando se vea el caso, que creo que se va a ver en el 2025, se harán las determinaciones correspondientes a lo que son las necesidades de demanda y lo que establece la ley. Así que esas son las bases que se tienen que establecer y eso es algo que nosotros le damos mucha deferencia al regulador, porque es quien tiene esa jurisdicción particular, exclusiva y primaria en determinar cuál es el curso correcto a seguir”

Sigue leyendo:

Entrevista: Agustín Carbó, director de equipo del DOE de modernización de la red en Puerto Rico, detalla acciones en pro de la reconstrucción

Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico anunciado por Jenniffer González se reúne por primera vez

“Programa Acceso Solar” del DOE para paneles fotovoltaicos en Puerto Rico: 10 puntos clave

Centro para la Nueva Economía (CNE) explica la “política industrial” que propone para Puerto Rico en nuevo informe

DOE anuncia millonaria garantía de préstamo a través de LPO para finca solar en Coamo, Puerto Rico

Departamento de Energía de EE.UU. asegura a El Diario que monitorea recientes apagones en Puerto Rico bajo LUMA Energy

Programa federal Nueva Energía para placas solares en Puerto Rico: secretario de Vivienda explica por qué boletos se acabaron en minutos