Latina de 11 años se suicida tras acoso en colegio de Texas sobre amenaza de llamar a ICE contra su familia

Durante semana, la niña Jocelynn Rojo Carranza enfrentó acoso de compañeros de escuela que amenazaron con llamar a oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a su familia.

Rojo Carranza, de 11 años, no aguantó más e intentó quitarse la vida, pero terminó en el hospital, donde estuvo sedada durante cuatro días hasta que murió el 15 de febrero.

Ella iba en sexto grado de la escuela intermedia de Gainesville, a unos 112 kilómetros al norte de Dallas.

“Lamentablemente sucedió lo inesperado por un bien o por algun mal; desafortunadamente mi princesa Jocelyn Rojo se fue a gozar de un descaso eterno”, escribió el padre de la niña Ernesto Alonso Rojo en una cuenta de GoFundMe.

Marbella Carranza, madre de la niña, confirmó a Univision que su hija sufrió acoso escolar durante varios días, pero las autoridades no hicieron nada al respecto.

El padre de Jocelynn expresó su dolor en varios mensajes en la plataforma de recaudación de fondos, donde también agradeció el apoyo recibido para la hospitalización y al anunciar la muerte de la niña.

“Me duele en el alma esta impotencia y no es fácil para mí ni para ninguno de sus familiares que estuvieron presentes en la vida de niña, y el saber que ya no está con nosotros me parte el corazón en pedazos”, agregó Ernesto Alonso Rojo el 11 de febrero.

Cuatro días antes, el padre la niña había indicado que los médicos analizaban quitar los sedantes para que su cuerpo reaccionara, pero eso no ocurrió.

“Le van a estar quitando medicamentos que la mantienen anestesiada, poco a poco, desde el día que llegó aquí al hospital hasta el día viernes por la noche y luego seguir manteniéndose estable y esperar que los sedantes dejen de estar en ella y esperamos en Dios su cerebro mande una señal de movimiento”, escribió el 7 de febrero.

El gobierno del presidente Donald Trump implementó un plan de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, sin importar si tienen o no récord criminal.

ICE logró detener entre 800 y 1,000 personas por día en sus primeras dos semanas de operaciones, pero las últimas semanas la cifra bajó a unas 600 personas arrestadas para deportación, según cifras reveladas por The Washington Post.

En California, un reporte reciente de CalMatters reveló que ICE ha detenido en sus redadas incluso a menores de edad.