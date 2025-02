A Kinito Méndez ahora es que le hace falta mambo y regresa a cantar a El Bronx

En buen dominicano, Kinito Méndez asegura que “ahora es que falta mambo” en lo que a su carrera musical se refiere, a pesar de que este año está cumpliendo 35 años como uno de los intérpretes más reconocidos del merengue.

Y como parte de dicha celebración, el llamado “Hombre Merengue” se estará presentando este sábado 22 de febrero en el Lehman Center, acompañado de varios artistas quienes asegura han sido importantes en su trayectoria.

“Yo comencé mi carrera en Coco Band, que es la agrupación de Pochy Familia, invité a Rikarena que son mis hijos, una agrupación que cree en 1995 y que hoy todavía está trabajando bien fuerte, a Magic Juan que grabó conmigo el tema “Pica Pica”, y a Jandy Ventura. No grabé con él pero sí con su papá, Jhonny Ventura”, explica Méndez sobre la cartelera de artistas que actuará con él.

Para el merenguero es importante traer su fiesta a la ciudad porque asegura que el público neoyorquino siempre lo ha apoyado. Tanto, que varios de sus temas son una dedicatoria a la Gran Manzana.

“Dije que quería celebrar allá porque los latinos de Nueva York me han dado mucho apoyo a lo largo de mi carrera, en todas las agrupaciones en las que he estado. Le he compuesto muchas canciones, como por ejemplo “Un Avión” y “El vuelo 587”, que grabé junto a Jhonny Ventura”, recuerda. “Son cosas que les dediqué a los dominicanos ausentes de nuestro país y a los latinos en general que viven allá buscando una mejor vida”.

Nacido como José del Carmen Ramírez en Padre Las Casas, República Dominicana, comenzó su viaje musical a los nueve años en la banda Pequeños del Ritmo. En los años 80, cofundó la Coco Band junto a Pochi Vásquez, lanzando éxitos como “La Faldita” (1990) y “La Flaca” (1989). Más tarde, Méndez formó los grupos Rikarena, conocido por el éxito “El Tamarindo” (1994), y Rokabanda junto a su amigo de toda la vida y cantante Bobby Rafael.

Su carrera como solista comenzó en 1995 con el álbum El Hombre Merengue, que vendió más de 1.5 millones de copias. El éxito “Cachamba” consolidó su reputación como una fuerza impulsora en la música tropical.

A lo largo de los años, Kinito ha lanzado una serie de álbumes aclamados, incluidos El Decreto de Kinito Méndez (1997), A Caballo (1998)—un homenaje a su mentor Johnny Ventura—y D’Colores (2000), que presenta la canción de reflexión social “Nueva York Pasando Lista”. Su música ha cautivado al público con ritmos vibrantes y melodías contagiosas, ganándose el reconocimiento internacional.

“Prácticamente somos un clásico, siempre estamos trabajando. Por ejemplo, después de Nueva York arranco para el carnaval de Barranquilla”, comenta sobre cómo ha logrado mantenerse vigente en una carrera tan cambiante.

“No te puedo decir que el merengue está igual que antes, porque la nueva generación ha venido con su propia música, la urbana, el reguetón, el dembow, por lo que hay que admitir que es el tiempo de ellos. Pero el merengue es la música dominicana por excelencia, es ya patrimonio cultural de la humanidad y siempre va a estar allí”, recalca.

Por ahora, Kinito invita a los neoyorquinos a que se den cita para que festejen con él y sus invitados especiales en El Bronx.

“Vamos a gozar y bailar, en un concierto hecho con mucho cariño para ustedes”, recalcó.

En detalle:



De izquierda a derecha: Magic Juan, Jandy Ventura, Pochy Familia, Kinito Méndez y Rikarena./Cortesía

Qué: Concierto del 35° Aniversario de Kinito Méndez

Cuándo: sábado 22 de febrero a las 8 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts -250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468

Boletos: llamando al 718-960-8833 o en www.lehmancenter.org/events/kinitomendez.