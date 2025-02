Adamari López revela detalles de su sueldo en TV

El programa “Ada y Chiqui De Show”, conducido por la carismática Adamari López y Chiquibaby, celebró su primer aniversario recientemente en un episodio lleno de revelaciones. Desde su inicio en YouTube, han logrado captar la atención de miles de seguidores, convirtiéndose en una plataforma donde las conductoras comparten su talento, su vida personal y profesional sin filtros.

En su episodio más reciente, ambas decidieron reaccionar a los comentarios de sus seguidores, tanto positivos como negativos, lo que brindó una oportunidad única para acercarse aún más a su audiencia. Adamari y Chiquibaby demostraron que están abiertas a la crítica y valoran la interacción con sus fans, lo que ha sido una de las claves de su éxito en el mundo digital.

“Yo creo que cada uno pone el precio de lo que piensa que vale su trabajo y si la compañía que te contrata acepta ese precio, pues bien o cada cual es libre de salirse de donde no está contento porque no le pagan bien. Yo siento que cuando he pedido dinero para que me contraten llegamos a una negociación y me siento cómoda. Obviamente, me tiene que dar para poder pagar mi casa, para poder pagar la escuela de la niña y los otros gastos que hay en la vida. Pero hay que también saber administrarse. No se puede querer cag*r más arriba del cul*. La cobija te tiene que dar para lo que ganas”, dijo López.

Chiquibaby se refirió al pago de su comadre y expresó que: “Esa ideología de que por estar en televisión eres millonaria es errónea. Obviamente, alguien con la trayectoria de Ada merece ganar lo que ganó en su momento o lo que sigue ganando, pero ya yo creo que los tiempos han cambiado y yo creo que nosotros dos somos el ejemplo de que si queremos mantener cierto nivel de vida tenemos que jalarle”.

La mexicana también aprovechó para aportar detalles sobre su experiencia y el pago que recibido: “A mí la televisión nunca me ha dado para vivir bien, toda la vida yo he tenido la combinación de la radio y la tele y otras cositas que me han ayudado a tener el nivel de vida que tengo. Me ha ido bien, ojo, pero creo que, por ejemplo, en radio yo he hecho lo que mucha gente no piensa que en radio no pagan bien, siempre han pensado que en tele pagan mejor que radio y a veces en otros tiempos era al revés”.

El programa “Ada y Chiqui De Show” se ha consolidado como un espacio de entretenimiento auténtico, donde la espontaneidad de sus anfitrionas y la conexión con su audiencia son primordiales. Desde su estreno, han abordado diversos temas, desde la vida cotidiana hasta cuestiones sobre la industria del espectáculo, todo ello con un toque fresco y divertido.

Sigue leyendo:

· Las fotos con las que Adamari López celebró el Día de San Valentín

· Adamari López muestra el espacio en su casa donde guarda todo lo que no usa

· Adamari López dice que no ha estado muy bien de salud en los últimos días