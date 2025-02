César Bono revela que perdió la movilidad de su mano luego de nueve infartos

Después de nueve infartos, ocho de ellos cerebrales y uno al miocardio desde el 2018, los padecimientos de César Bono avanzan al grado que ya perdió la movilidad en su mano izquierda.

En entrevista para varios medios de comunicación el actor fue cuestionado sobre si había alguna evolución en sus padecimientos, sin embargo, aclaró que su mano dejó de funcionar y no hay nada que hacer.

“No hay evolución en mis padecimientos, al contrario. Por ejemplo, mi mano espástica, que es esta la izquierda, ya me dijo la terapeuta que no hay nada que hacer. Ahora sí que se murió antes que yo”, aseguró.

“Menos mal que fue la mano porque me encontré a un cuate que estaba hablando con su, ya sabrán, y le dijo ‘¿qué pasó? Si nacimos el mismo día, ¿por qué te mueres antes?’. La derecha sí sirve, como dicen aquí en Televisa ‘esta sí furula'”, agregó.

Aunque sus dolores físicos son molestos, el actor, de 74 años, trata de llevar una vida normal dentro de lo que cabe y le gusta trabajar todos los días.

“Mis dolores que son muchos, son muy desgastantes. Llevo una vida normal de bañarme y trabajar todos los días, pero cuando llega la noche, la mitad de mi cuerpo está cansada de cargar con la otra mitad de mi cuerpo, la que no funciona. Durante el día es molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes”.

Respecto a su medicación, Bono explicó lo que toma para mantenerse estable.

“Antes de dormir tomo tres pastillas diarias que me recomendaron los médicos: sertralina, ácido acetilsalicílico en cantidades pequeñas para proteger a mi corazón y que no vuelva a tener un infarto y otra para mantener mi presión a un nivel sano”, explicó.

Para finalizar, César Bono reveló si en algún momento ha pensado en irse a vivir a la Casa del Actor.

“En algún momento lo pensé para no darle problemas a mi familia, pero gracias a Dios, voy me baño solo y voy al baño solo. El día que no pueda hacer eso, claro que será una opción”, reflexionó el histrión.

Hace más de 15 años, César Bono sufrió un problema de una bacteria (clostridium difficile) en el estómago y en 2021 se contagió de Covid.

Un año después tuvo un cambio de sonda biliar luego de que se le detectara una úlcera estomacal que le ocasionó una hemorragia y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Posteriormente, fue intervenido por una perforación en el duodeno y permaneció en terapia intensiva durante tres semanas.

