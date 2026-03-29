El IRS está enviando cartas en lugar de dinero y podrías estar en la lista

Durante los últimos días de la temporada de impuestos 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está enviando cartas a miles de contribuyentes en todo el país en lugar de sus reembolsos, debido a problemas frecuentes que impiden completar el proceso: errores con cuentas bancarias, verificación de identidad o datos incorrectos.

Según estimaciones de Kiplinger, más de 830,000 contribuyentes podrían verse afectados por estos problemas, cayendo en retrasos de hasta 10 semanas o más para recibir su dinero.

Por qué el IRS está enviando cartas en lugar de dinero

El IRS retiene este dinero en la mayoría de los casos, por problemas relacionados con fallas que afectan el proceso de depósito directo.

Entre las causas más comunes se encuentran:

Datos bancarios incorrectos

Cuentas cerradas o rechazadas por el banco

Errores en la declaración de impuestos

Revisión adicional por seguridad o identidad

Cuando la declaración incurre en alguno de estos casos, el IRS detiene el pago y envía una notificación oficial al contribuyente para iniciar el proceso de corrección.

¿Qué dice la carta que está enviando el IRS en lugar de reembolsos?

Uno de los avisos más comunes es la notificación conocida como CP53E, que indica que el IRS no pudo completar el depósito del reembolso.

Esta carta confirma que el dinero existe, pero no pudo ser entregado.

El IRS explica que “cuando el depósito directo falla, el reembolso debe reprocesarse manualmente”, lo que genera retrasos adicionales.

¿Cuánto tiempo podrías esperar para recibir tu dinero?

En estos casos, el proceso solo se agiliza dependiendo de la rapidez con la que el contribuyente responda.

En condiciones normales, el IRS envía reembolsos en menos de 21 días. Sin embargo, cuando hay un error:

El retraso puede ser de hasta 10 semanas o más

El proceso puede incluir revisión manual

En algunos casos, se emite un cheque en papel

Esto implica una espera considerablemente mayor para contribuyentes que dependen de ese dinero para hacer un pago importante.

Qué debes hacer si recibes una carta del IRS

Si recibes una carta de este tipo, no significa que estés en un problema grave, pero sí requiere que lo atiendas de manera inmediata.

Las recomendaciones principales son:

Revisar cuidadosamente la notificación

Ingresar a tu cuenta en IRS.gov

Actualizar datos bancarios si es necesario

Responder dentro del plazo indicado (generalmente 30 días).

El IRS alerta que “no responder a tiempo puede generar retrasos adicionales en el reembolso”.

¿Por qué este problema afecta a miles de contribuyentes?

El aumento en estos casos se debe, en parte, a una mayor digitalización del sistema de pagos del IRS.

Además, el organismo ha impulsado el uso de depósito directo, buscando que sea mucho más eficiente, pero también es más sensible a identificar errores.

Además, el IRS ha reforzado sus controles de seguridad para evitar fraudes, lo que incrementa las revisiones a ciertas declaraciones.

El detalle que puede afectar tu reembolso

Sin embargo, muchos contribuyentes no saben que su depósito falló hasta que reciben estas cartas. En estos casos, el dinero no llega y no hay una notificación inmediata digital.

El IRS aclara que generalmente su forma de comunicación oficial es por correo y que, en caso de llamadas o mensajes de texto, puede ser un intento de fraude.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los avisos que envía el IRS por retraso en los reembolsos

¿Por qué el IRS no envió mi reembolso?

Porque el depósito directo falló o tu declaración requiere revisión adicional.

¿Qué significa recibir una carta del IRS?

Que hay un problema que debes corregir antes de recibir tu dinero.

¿Cuánto puede retrasarse el reembolso?

Hasta 10 semanas o más, dependiendo del caso.

¿El dinero se pierde si no respondo?

No se pierde, pero el retraso puede retrasarse considerablemente.

¿Cómo puedo evitar este problema?

Verificando que tus datos bancarios y personales sean correctos antes de enviar tu declaración.

Conclusión

El volumen de cartas que el IRS envía a los contribuyentes en lugar de un reembolso refleja un problema cada vez más común en el proceso de reembolsos: errores en datos y mayor control en la verificación.

Para millones de contribuyentes su reembolso no se pierde, pero sí puede tardar mucho más en llegar.

En términos prácticos, revisar tu información y responder a tiempo es la diferencia clave entre recibir tu reembolso en semanas… o en meses.

Sigue leyendo:

– Podrías perder tu reembolso del IRS para siempre si no lo reclamas dentro de este plazo

– IRS: lo que pasa si no pagas tus impuestos a tiempo (aunque sí hayas declarado)

– IRS: Últimos días para declarar impuestos y evitar multas en 2026