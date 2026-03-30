EE.UU. reanuda oficialmente las operaciones de su Embajada en Venezuela
La misión diplomática encabezada por Laura Dogu está actualmente restaurando el edificio para preparar una eventual reanudación de los servicios consulares
La Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela, reinició sus actividades formales este lunes, días después de que la Casa Blanca y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, acordaran restablecer las relaciones diplomáticas, las cuales estaban fracturadas desde 2019.
“Hoy, retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, declaró el Departamento de Estado.
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