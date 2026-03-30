EE.UU. reanuda oficialmente las operaciones de su Embajada en Venezuela

La Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela, reinició sus actividades formales este lunes, días después de que la Casa Blanca y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, acordaran restablecer las relaciones diplomáticas, las cuales estaban fracturadas desde 2019.

“Hoy, retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, declaró el Departamento de Estado.

Noticia en desarrollo