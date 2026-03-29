Padre llamó a ICE para que detuvieran a su yerno tras disputa familiar

Una disputa familiar terminó con la detención de un joven migrante en Estados Unidos luego de que su propio suegro alertara a las autoridades migratorias, según el testimonio de su pareja en una entrevista con N+ Univision.

Francesca Ferrer, de 29 años y con ocho meses de embarazo, relató que el conflicto comenzó cuando recibió en su casa a su padre, Óscar Antonio Castañeda, quien atravesaba dificultades económicas.

Lo que inicialmente era una ayuda temporal derivó en un episodio violento el pasado 14 de marzo.

De acuerdo con su versión, durante una discusión, su pareja, César Herrera Ferrer, de 24 años, le pidió a su suegro que abandonara la vivienda. Horas después, el hombre regresó, forzó la entrada y, según el relato, amenazó con un arma a su yerno mientras este sostenía a su hija de casi dos años.

“Lo agarró por el cuello frente a mi hija”, contó Ferrer.

Castañeda fue detenido tras el incidente, pero liberado tres días después, una decisión que la familia cuestiona. “Es una indignación que suelten a un sujeto que nos apuntó con un arma y no nos den ni una notificación”, afirmó.

Según Ferrer, días después su padre utilizó la situación migratoria de su pareja, quien se encontraba en proceso de solicitud de asilo, para denunciarlo ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La detención ocurrió en un estacionamiento de una farmacia, donde Herrera había acudido tras ser citado con el pretexto de recoger pertenencias. Allí, agentes federales interceptaron su vehículo y lo arrestaron. “Mi padre estaba ahí, grabando con el celular y riéndose mientras ocurría la detención. Lo entregó como un cazador de recompensas”, denunció.

El arresto fue registrado en video por la propia Ferrer, quien llegó al lugar y grabó el momento en que su pareja era reducido por los agentes. En las imágenes, que han circulado en redes sociales, se escucha al joven pedir que no dejen de grabar mientras cuestiona la actitud de su suegro.

Actualmente, Herrera Ferrer permanece detenido en el centro migratorio de Tacoma. Según su pareja, ha reportado temor por su seguridad dentro del recinto, donde asegura compartir espacio con reclusos considerados de alta peligrosidad.

Ferrer sostiene que su padre habría actuado con la intención de intimidar a su pareja para evitar que testifique en su contra por el incidente violento.

Mientras tanto, la mujer —quien espera su segundo hijo— ha tenido que mudarse por razones de seguridad y enfrenta la incertidumbre sobre el futuro de su familia.

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