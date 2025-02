Peaje para circular en Nueva York sigue vigente porque “Trump no es un rey”: gobernadora y MTA abren batalla legal

“Donald Trump no es un “rey” y no vamos a permitir que utilice a los neoyorquinos como animales atropellados en su gira de venganza. Lo veremos en los tribunales”, así reaccionó la gobernadora Kathy Hochul luego de recibir ayer una carta del Secretario de Transporte, Sean Duffy, donde le informaba la suspensión del permiso federal del polémico peaje para circular en Midtown Manhattan.

El anuncio federal fue seguido con una irónica imagen publicada en la cuenta oficial en Twitter/X de la Casa Blanca mostrando a Trump sonriente con una corona en la cabeza y edificios de Manhattan en el fondo, bajo el texto: “LAS PRECIOS POR CONGESTIÓN HAN MUERTO. Manhattan y todo Nueva York están SALVADOS. ¡VIVA EL REY!”

De momento sigue vigente el cobro activado el 5 de enero, conocido oficialmente como Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program) y que no tenía antecedentes en Estados Unidos. “Desde que se empezaron a aplicar los precios de congestión, el tráfico ha disminuido. Los viajeros llegan al trabajo más rápido. El tráfico peatonal hacia los comercios locales está aumentando. No voy a permitir que un aspirante a rey debilite nuestro sistema de transporte público”, continuó Hochul vía Twitter/X.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), la agencia estatal a cargo del programa de precios de congestión, presentó inmediatamente ayer una impugnación en un tribunal federal en Manhattan. Hochul recalcó a los conductores que “Las cámaras permanecen encendidas” en referencia al peaje.

“El presidente Donald Trump tuiteó: ‘Larga vida al rey’. Estoy aquí para decir que Nueva York no ha tenido un rey en más de 250 años y de seguro que no vamos a empezar ahora”, dijo la gobernadora a los periodistas en Grand Central Terminal, reseñó NBC News. “Somos una nación de leyes, no gobernada por un rey”.

En su carta a la gobernadora de Nueva York, el secretario Duffy dijo ayer que el gobierno federal tiene jurisdicción sobre las autopistas que conducen a Manhattan y que estos peajes adicionales planteaban una carga injusta para los automovilistas fuera de la ciudad. El funcionario no indicó una fecha específica en la que el gobierno federal tenía la intención de terminar el programa, destacó The New York Times.

En la misiva el secretario de transporte describió las objeciones de Trump al programa y dijo que los funcionarios federales se comunicarían con la gobernación de Nueva York para “discutir el cese ordenado de las operaciones de peaje”.

En un comunicado adicional Duffy calificó los peajes a los conductores que se dirigen a Manhattan como “retrógrados e injustos”. “El plan de precios de congestión del estado Nueva York es una bofetada en la cara a los estadounidenses de clase trabajadora y a los propietarios de pequeñas empresas“.

“Los viajeros que utilizan el sistema de autopistas para ingresar a la ciudad de Nueva York ya han financiado la construcción y mejora de estas autopistas mediante el pago de impuestos a la gasolina y otros impuestos. Pero ahora el programa de peaje deja a los conductores sin ninguna alternativa de autopista gratuita y, en cambio, les quita más dinero a los trabajadores para pagar un sistema de transporte y no autopistas”, continuó Duffy. La carta completa puede leerse aquí.

Con este sistema de peaje la mayoría de los autos que ingresan al distrito comercial central de Manhattan -desde la calle 60 hasta el extremo sur de la isla- tienen que pagar una tarifa máxima de $9 dólares desde las 5 a. m. hasta las 9 p.m. de lunes a viernes y desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m. los fines de semana.

Se calcula que diariamente de las más de 20 millones de personas que viven en el área triestatal, 1.3 millones se movilizan hacia el Bajo Manhattan en unos 700,000 autos, taxis y camiones. Quienes se oponen al peaje dicen que discrimina a ciertas comunidades, además de que sube los costos de vida ya de por sí altos en la región y en la ciudad más cara del país.

A fines de noviembre el peaje recibió autorización federal del gobierno de Joe Biden cuando la MTA, los funcionarios de transporte estatales y locales y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) firmaron el documento final necesario para comenzar legalmente a aplicarlo. Desde entonces se dijo que Trump intentaría suspenderlo al llegar a la Casa Blanca, además de las varias demandas que han buscado detenerlo, incluyendo una de la gobernación de Nueva Jersey. También hay querellas de grupos que lo apoyan y demandaron a Hochul por suspender el plan en junio, la fecha original prevista para activarlo.

En días recientes incluso se comentó que el peaje de congestión forma parte de las negociaciones entre Hochul y Trump en torno a la permanencia o no en el poder del alcalde de Nueva York, Eric Adams, apoyado por la Casa Blanca mientras enfrenta cargos federales por corrupción. La gobernadora tiene la facultad de destituirlo, algo que cada vez más líderes locales le han pedido.

Los expertos legales y de transporte predijeron que no sería fácil bloquear un programa de congestión que ya estaría en funcionamiento, pero que Trump podría tratar de retractarse de la aprobación federal o amenazar con retener fondos para la ciudad de Nueva York, medidas que conducirían a largas batallas en los tribunales.

¿Qué buscaba el plan?

Menos tráfico y accidentes, aire más limpio en la ciudad, y más recursos para mejorar el transporte público: proyectos como modernizar las señales, extender el Metro de la 2da Avenida en Manhattan y hacer que las estaciones sean más accesibles con ascensores. “Cinco años después de que la legislatura promulgó la ley del estado Nueva York sobre la fijación de precios por congestión, y con 4,000 páginas de análisis, cientos de audiencias y reuniones de divulgación a nuestras espaldas, los neoyorquinos están preparados para los beneficios: menos tráfico, aire más limpio, calles más seguras y mejor tránsito”, alabó en abril el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber.