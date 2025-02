Ja Morant está entre los atletas robados por banda de ladrones chilenos

La vivienda de Ja Morant, dos veces All-Star de la NBA y jugador de los Memphis Grizzlies, fue asaltada por siete hombres de nacionalidad chilena acusados de liderar una serie de robos en casas de deportistas profesionales en Estados Unidos, informó Tim MacMahon de ESPN.

De acuerdo con The Daily Memphian, un alto funcionario de las fuerzas del orden confirmó que Morant es el “Atleta Profesional 6” mencionado en una denuncia del FBI presentada el 30 de enero en Tampa, Florida. La portavoz de los Grizzlies no realizó comentarios al ser consultada por The Associated Press.

El documento del FBI no revela los nombres de las víctimas, pero incluye casos ya conocidos como los de Patrick Mahomes y Travis Kelce, jugadores de los Kansas City Chiefs; Joe Burrow, mariscal de campo de los Cincinnati Bengals; Bobby Portis, jugador de los Milwaukee Bucks; y atletas de los Tampa Bay Buccaneers y los Memphis Grizzlies.

Según la denuncia, el robo en la casa de Morant ocurrió después de las 4:00 p.m. del 19 de diciembre, el mismo día en que los Grizzlies vencieron a los Golden State Warriors por 144-93.

Los ladrones sustrajeron joyas, relojes y bolsos de lujo valorados en aproximadamente un millón de dólares. La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby confirmó haber respondido a un reporte de robo el 20 de diciembre, sin revelar la identidad del jugador debido a que la investigación sigue en curso.

