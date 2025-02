Jessica Simpson está segura de que no quiere vivir más en Los Ángeles

En enero de este año Jessica Simpson anunció su divorcio de Eric Johnson. Ahora, la cantante y actriz ha dado algunos detalles sobre los planes que tiene a futuro y sobre su opinión sobre Los Ángeles.

Hay que resaltar que al mismo tiempo que se anunció el divorcio se puso en venta la mansión que Simpson y Johnson compartieron durante años en Hidden Hills, California. La propiedad entró al mercado con un precio de $17.9 millones de dólares.

En la reciente entrevista que dio a ‘The Cut’ explica que desde antes del divorcio ambos pasaron una temporada separados. Él se quedó viviendo en la casa de California y ella alquiló una residencia en Nashville, Tennessee.

En ese momento quiso dejar Los Ángeles para concentrarse en escribir ‘Nashville Canyon’, su nuevo proyecto musical que estará dividido en varias partes. Recientemente anunció que el primer EP de cinco canciones se publicará el próximo 21 de marzo.

La conversación que tuvo con ‘The Cut’ fue a través de su propia hermana, Ashlee Simpson Ross.

Durante la entrevista explica que su estancia en Nashville no solo fue una especie de residencia artística, sino que está considerando mudarse definitivamente a esa ciudad. Aunque no es seguro, lo que sí tiene muy claro es que no quiere vivir más en Los Ángeles.

“Siento que he estado en casa demasiado tiempo. Mi casa de Los Ángeles está a la venta. No sé a dónde iré después, pero es hora de irme”, dijo en la entrevista.

Son varias las razones que la hacen no querer seguir en Los Ángeles y una de esas es la falta de privacidad: “Otra cosa genial de Nashville es que no hay paparazzi. Literalmente estaba haciendo volteretas por los pasillos de Walmart”.

Actualmente está viviendo entre las dos ciudades, preparando el lanzamiento del EP y promocionando.

Sigue leyendo:

• Aseguran que Ellen DeGeneres ha encontrado una nueva casa en Reino Unido

• Aseguran que Selena Gómez y Benny Blanco compraron su primera casa juntos

• Jennifer López ha iniciado su mudanza de la casa que compartió con Ben Affleck