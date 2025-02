El vestido de Adamari López para Premio Lo Nuestro sigue causando revuelo

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, ha recibido varias críticas por el vestido de animal-print que usó esta semana en la ceremonia de Premio Lo Nuestro.

Para muchos, la boricua no tomó la mejor decisión con esta vestimenta y no dudaron en dejarle mensajes para opinar de esto.

En la cuenta de Facebook de la conductora del programa Desiguales, se leyeron comentarios como: “Siento que para ser una noche de premios no queda bien ese vestido… Te he visto con vestidos superhermosos y más elegantes en otras ocasiones”, “Adamari, eres bella siempre y mereces lo mejor en la vida. Pero sinceramente a veces pienso que las personas que te asesoran para tu vestimenta no tienen tu bienestar como prioridad. El vestido es bonito, pero no reluce/exalta tu belleza. Siendo que eres ‘petite’, siempre te hacen ver más bajita, etc…Nuevamente preciosa mujer y persona, Adamari, usted no necesita mucho para ser princesa, pero contrate a alguien que en realidad te quiera ayudar de corazón. ¡Se feliz!”.

Adamari López, presentadora de televisión. Crédito: Mezcalent

Otros le dijeron a la famosa: “Feísimo el vestido y el arreglo de ella muy casual, de verdad muy sencilla y simple, es un evento donde todos lucen superelegantes para brillar, ella nadaaa que ver”, “Tan hermosa que vos sos y este vestido y su color te opacaron total. Un color blanco, azul cielo o verde era el esperado. Será para la próxima”.

En su cuenta en Instagram, la también actriz se ha mostrado orgullosa de su look, pese a los comentarios que ha recibido.

“Una gran noche de Premio Lo Nuestro, felicidades a los ganadores, ¡que viva nuestra música! Aún estoy amando mi vestido, ¿les gustó?”, preguntó a los usuarios.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones no han sido positivas y consideran que para un próximo evento debe evaluar mejor su elección.

Sigue leyendo:

• Adamari López revela detalles de su sueldo en TV

• Las fotos con las que Adamari López celebró el Día de San Valentín

• Adamari López muestra el espacio en su casa donde guarda todo lo que no usa