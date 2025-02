Karina Banda opinó de la incorporación de Wendy Guevara

La reciente incorporación de Wendy Guevara al único y exitoso talk show vespertino de Univision, “Desiguales”, ha causado un gran revuelo entre los fanáticos del programa y la comunidad de entretenimiento en general. Por ello, Karina Banda fue una de las que aportó su opinión sobre la nueva integrante que las estará acompañando.

Banda compartió su entusiasmo y expectativas sobre la nueva incorporación en una entrevista exclusiva con People en Español: “A esta producción le encanta dar sorpresas, y así como nos enteramos al aire de que Migbelis estaba embarazada, quisieron que descubriéramos en vivo quién sería la nueva Desigual. Aunque soy muy curiosa, valoro mucho que nos sorprendan, porque nuestras reacciones valen oro. Son momentos que nunca vamos a olvidar”, dijo.

La presentadora de origen mexicano aprovechó para dar detalles de cómo recibió la noticia: “Me dio muchísimo gusto. Además de que me cae súper bien y me parece divertidísima, me hace sentir muy orgullosa que nuestro programa, cuya prioridad es fomentar la empatía, refuerce ese mensaje con su llegada”.

La esposa de Carlos Ponce ha sido bastante receptiva con la incorporación de Guevara: “Entiendo que para algunas personas ha sido un cambio controversial, pero creo que justamente por eso es una gran oportunidad para que la conozcan como ser humano, sin prejuicios ni etiquetas. Antes de formarse una opinión sobre alguien, primero hay que conocerlo, y cuando lo haces, te das cuenta de que, al final del día, todos somos iguales”, agregó.

“Desiguales” desde su lanzamiento busca ofrecer un enfoque fresco y diferente a la televisión, abordando temas cotidianos desde perspectivas diversas y auténticas. Su formato incluye la participación de varios presentadores, cada uno con un estilo único que aporta a las dinámicas del programa.

El papel de Wendy como la sexta “desigual” también ha generado opiniones diversas. Algunos críticos han señalado que su enfoque irreverente y fresco podría ser un soplo de aire fresco para el programa, mientras que otros se preguntan si su experiencia en redes sociales será suficiente en un formato televisivo que requiere un dominio diferente.

