Wendy Guevara dijo la dificultad de salud de Poncho de Nigris

Wendy Guevara, conocida por su carisma y por ser una de las figuras más destacadas de las redes sociales, decidió hablar abiertamente sobre la salud de Poncho de Nigris. Sus declaraciones se han viralizado, generando un aluvión de comentarios y algunas preocupaciones entre los seguidores del actor.

Durante una transmisión en vivo, Wendy no dudó en compartir detalles íntimos sobre la situación de salud de Poncho, revelando que ha estado lidiando con algunos problemas bastante delicados, específicamente relacionados con la salud digestiva. Según Guevara, los recientes problemas de él están directamente relacionados con su afán por llevar una vida activa y su dedicación al ejercicio en el gimnasio.

Aparentemente, su entusiasmo por el entrenamiento físico le ha pasado factura, llevando a la aparición de hemorroides, una afección que muchos consideran tabú y que puede resultar vergonzosa para quienes la padecen. Sin embargo, la situación no se detiene ahí. Wendy compartió que un médico le había aconsejado a Poncho que, si bien es importante mantenerse activo, también es crucial que lo haga de una manera que no ponga en riesgo su salud.

“Poncho no quería decir, pero le salieron hemorroides; él ya está grande de edad y un doctor le había dicho que era mejor que se quedara en casa, pero que ya no hiciera videos cargando mucho peso. No entendió, siguió yendo y el esfuerzo hizo que se le saliera como un racimo de uvas en el ano. Poncho se desangró y su esposa Marcela se espantó”, dijo en sus redes sociales.

Las declaraciones de Wendy se han vuelto virales, lo que refleja la cercanía que muchos seguidores tienen con estas figuras del espectáculo. Muchas personas han comenzado a compartir sus propias experiencias con problemas de salud similares, abriendo un diálogo más amplio sobre temas que generalmente son considerados un tabú en la sociedad.

Aunque la vida de los famosos puede parecer opulenta y llena de glamour, también experimentan desafíos personales y de salud. La situación de Poncho, tal como la narra Wendy, es un recordatorio de que la salud debe ser una prioridad, independientemente del estilo de vida que uno elija llevar. Guevara, al abordar esta delicada situación, ha dado un vistazo a la vida personal de Nigris, y ha instado a otros a ser más conscientes de su salud y bienestar.

