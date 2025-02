Papa Francisco tras reporte de estado crítico: “Sigo con confianza mi hospitalización”

El papa Francisco se encuentra hospitalizado en el Policlínico Gemelli desde el 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral. A través de un mensaje difundido por el Vaticano, el pontífice expresó su gratitud hacia el personal médico y compartió su estado actual, y enfatizó la necesidad de descanso como parte de su recuperación.

En un comunicado dirigido a los fieles, el sumo pontífice aseguró que “continúa con confianza” su tratamiento en el hospital, donde está recibiendo la atención necesaria para su salud. Agradeció sinceramente a los médicos y al personal sanitario por su dedicación y cuidado durante este tiempo difícil.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, señaló el papa.

Feligreses se congregan y rezan afuera del Policlínico Agostino Gemelli en Roma. (Foto: Gregorio Borgia/ AP)

El papa de origen argentino también mencionó la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido, destacando especialmente las cartas y dibujos enviados por niños.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, añadió.

La oficina de prensa del Vaticano informó que, tras una noche tranquila, el Papa ha estado descansando adecuadamente. Sin embargo, su situación se complicó recientemente debido a una crisis respiratoria que requirió oxígeno adicional y transfusiones sanguíneas debido a anemia. Aunque los médicos han indicado que “el papa no está fuera de peligro”, se mantiene un pronóstico reservado sobre su estado.

A pesar de la hospitalización del Papa Francisco, las actividades del Jubileo continúan en el Vaticano. Hoy se celebrará una misa dedicada a los diáconos, presidida por Rino Fisichella, pro-prefecto del dicasterio para la Evangelización, en lugar del pontífice.

Con información de EFE

