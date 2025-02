Taylor Swift perdió 144 mil seguidores tras ser abucheada en el Super Bowl

La cantante Taylor Swift, quien se ha mantenido desde hace meses en el centro de la atención mediática por su relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, acaba de sufrir un revés que afectó su popularidad en redes sociales después de asistir al Super Bowl LIX.

Según reporta el New York Post, la intérprete de ” Shake It Off ” perdió un total de 144 mil 200 seguidores en Instagram tras ser abucheada durante el evento.

Durante el encuentro Taylor Swift acudió al estadio como espectadora, donde su novio Travis Kelce y su equipo Kansas City Chiefs perdieron contra los Philadelphia Eagles, y en el transcurso del partido, Swift apareció en las pantallas gigantes del estadio, lo que desató una ola masiva de abucheos por parte de los aficionados del equipo de Philadelphia, conocidos por su apasionada lealtad.

A partir de ese momento la cantante comenzó a perder seguidores, hasta que el 22 de febrero perdió 144 mil 200 admiradores, sin embargo, su novio Travis Kelce ganó 12 mil 370 seguidores a pesar de que él y su equipo no ganaron el Super Bowl.

Cabe señalar que la presencia de la rubia en los estadios se ha sido considerada como una distracción en los partidos, ya que es común que la atención de los asistentes recaiga en ella y que las cadenas de televisión constantemente enfoquen las cámaras para ver qué está haciendo en lugar de mostrar el juego.

Actualmente Taylor Swift cuenta con 282 millones de seguidores en Instagram, mientras que Travis Kelce cuenta con 6.7 millones de seguidores.

¿Taylor Swift y Blake Lively están distanciadas?

Otro dato importante es que aparentemente Taylor Swift decidió distanciarse de su amiga Blake Lively debido a que la actriz está en un conflicto legal contra Justin Baldoni.

De acuerdo con el Daily Mail, Taylor y Blake ya ni siquiera se comunican. La tensión sería tan grande que incluso Swift habría rechazó una invitación para asistir al especial del 50 aniversario de Saturday Night Live debido a que Lively estaba entre los invitados.

Las dos famosas no han sido vistas juntas en público desde hace más de cuatro meses. La última vez que se les fotografió fue en octubre, cuando disfrutaron de una cita doble con sus parejas en Manhattan.

