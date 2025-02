Publican foto oficial de nominados a los Premios Oscar 2025: Karla Sofía Gascón entre los ausentes

El miércoles 26 de febrero se publicó la tradicional foto oficial de los nominados a los premios Oscar 2025, que se celebrarán el domingo 2 de marzo en Los Ángeles.

Los nominados de esta edición se reunieron en el Museo de la Academia de Hollywood para tomar la foto oficial de esta edición de la premiación más prestigiosa de la industria cinematográfica.

De las actrices nominadas estuvieron Mikey Madison (Anora), Cynthia Erivo (Wicked), Fernanda Torres (I’m still here), Demi Moore (The Substance), Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Mónica Bárbaro (A Complete Unknown), entre otras.

Entre los actores estuvieron Thimotee Chalamet (A Complete Unknow), Ralph Fiennes (Cónclave), Colman Domingo (Sing Sing), Adrien Brody (The Brutalist), entre otros nominados.

Esta reunión forma parte de la agenda de eventos previos a la celebración de los Oscar y solía celebrarse por la mañana y unos días antes de que venciera el plazo de votación para los académicos.

Los nominados, gobernadores de la Academia y miembros de la prensa se reunieron reunió en el vestíbulo del museo donde socializaron durante aproximadamente una hora antes de que se tomara la fotografía.

Sin embargo hubo varias ausencias en el evento como la del actor Kieran Culkin (A real Pain) y Guy Pearce (The Brutalist). Además, destacó la ausencia de la actriz Karla Sofía Gascón nominada como Mejor Actriz por ‘Emilia Pérez’ y quien ha sido blanco de una fuerte polémica durante el último mes.

Gascón ha sido fuertemente cuestionada por la difusión de publicaciones antiguas de la actriz en X en donde hace comentarios discriminatorios. La actriz trans española se disculpó por el daño causado por sus palabras pero eso no detuvo la cancelación en redes sociales.

Gascón ofreció entrevistas para tratar de aclarar la situación pero esto terminó por empeorar el asunto ante la opinión pública. El director de la cinta, Jacques Audiard, se desmarcó de la actriz y dijo que estaba en un camino “autodestructivo”, su compañera de elenco Zoe Saldaña dijo que estaba en contra de cualquier retórica discriminatoria y trascendió que Netflix apartó a la actriz de la promoción de la cinta.

Karla Sofía Gascón no asistió a ninguna de las premiaciones que hubo durante el mes de febrero pero en medios de comunicación trascendió que la actriz podría asistir a la gala de los premios Oscar con el respaldo de Netflix tras toda la polémica.

