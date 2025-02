Los Soles Truncos: un retrato de resistencia y memoria puertorriqueña

“Los Soles Truncos”, un clásico del teatro puertorriqueño que narra la historia de tres hermanas que a pesar de las adversidades se aferran a su hogar y a sus recuerdos mientras enfrentan los retos del tiempo y la realidad, es la nueva puesta en escena de Repertorio Español.

“El tema de la obra básicamente trata la invasión de los Estados Unidos, es sobre el colonialismo, trata sobre ese momento de resistencia. Obviamente es una resistencia en ese texto de heroísmo, mero trágico y yo lo que espero en verdad es que como texto nos haga a todos como latinos poner curiosos de la belleza de la poesía del texto, pero también el tema de resistencia”, explica el galardonado director José Zayas.

Escrita por el puertorriqueño René Marqués en 1958, Los Soles Truncos transporta al espectador a la histórica Calle del Cristo, en el Viejo San Juan, donde las hermanas Hortensia, Emilia e Inés se aferran a su hogar y a sus recuerdos mientras enfrentan el implacable paso del tiempo. La obra cobra vida a través de tres talentosas actrices, cuya interpretación el director Zayas describe con gran admiración.

“Zulema Clares, una destacada artista de Repertorio Español aporta un sentido de centro y humor negro a su personaje, Inés, logrando un momento de desahogo impresionante; Mónica Steuer, en el papel de Hortensia, equilibra belleza, fuerza, frialdad e inteligencia, dando profundidad a un personaje que podría parecer ingenuo y convirtiéndose en la conciencia de la obra; y Wanda Arriaga, como Emilia, aporta comedia, vulnerabilidad y gran presencia, además de un profundo conocimiento de la obra, lo que le permite darle un enfoque fresco y renovado”.

La historia, rica en simbolismos y en una narrativa poética, es una exploración del desarraigo, la nostalgia y la lucha por preservar la dignidad frente a la adversidad.

“Es una obra universal porque habla de la pérdida, del cambio y de la resistencia emocional y física”, dice el director. “Para mí la palabra de la obra es resistir y yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que significa el acto de resistencia en nuestra época contemporánea”.

La puesta en escena de Zayas busca mantener la esencia clásica de la pieza, bajo otra mirada, para darle paso a nuevas generaciones de espectadores. Además, la obra se presentará en español con subtítulos en inglés, permitiendo que un público más amplio pueda disfrutarla.

“Le estoy dando un ojo nuevo, un ojo moderno, al tener una conversación muy contemporánea con el lenguaje, para mí el desafío más grande es que yo no le he cambiado nada al texto, pero sí le he cambiado la mirada, es una obra que se hace normalmente bastante naturalística, costumbrista y yo la he hecho en una forma poética y surrealista, así que tiene más que ver sobre la vida interior de las mujeres que sobre la vida social”, agrega Zayas.

La escenografía y el diseño de iluminación jugarán un papel clave en la atmósfera de la obra que sigue resonando por su exploración de la identidad, la memoria y la resiliencia.

“Es un honor traer a la vida este texto que sigue siendo tan vigente y relevante”, concluye Zayas. “Espero que el público se conecte con la historia y se lleve consigo una experiencia emocionalmente rica y profunda”.

En detalle

Qué: Obra “Los Soles Truncos

Dónde: Repertorio Español- 138 East 27th Street, New York, NY 10016

Cuando:

Boletos e información: https://repertorio.nyc