VIDEO: Billy Joel sufre caída durante su concierto en Connecticut

El pasado sábado, el cantautor Billy Joel, de 75 años, sufrió una inesperada caída en pleno escenario mientras se encontraba ofreciendo un concierto en el resort Mohegan Sun, en Stamford, Connecticut.

Durante la interpretación de su popular canción “It’s Still Rock and Roll to Me”, y mientras lanzaba el atril de su micrófono, el legendario músico perdió el equilibrio y cayó de espaldas, situación que causó gran preocupación entre los fans que presenciaron el percance.

Afortunadamente, Billy fue rápidamente asistido por su banda, quienes lo ayudaron a levantarse. A pesar de la caída, Joel logró continuar con su actuación, incluso cantando una canción más para el público.

Sin embargo, los asistentes al concierto no pudieron evitar notar que Billy parecía algo frágil mientras se desplazaba por el escenario. Uno de los espectadores dijo al Daily Mail: “Parecía frágil mientras cojeaba por el escenario. En un momento, usó el soporte del micrófono como bastón. Estuve realmente muy preocupado por él durante todo el concierto“.

Hasta el momento, Billy Joel no ha mencionado nada sobre el incidente, pero ha confirmado que el continuará con su gira de 2025, demostrando que no tiene planes de bajar el ritmo en el corto plazo.

Las fechas de su tour incluyen paradas en Toronto, Detroit, Syracuse, Milwaukee, Charlotte, Salt Lake City, Edimburgo, Liverpool, Pittsburgh, Bronx, East Rutherford, Queens, Washington, Cincinnati y Florida.

La ilustre carrera de Billy Joel comenzó en la década de 1960, aunque no fue hasta el lanzamiento de su álbum “Piano Man” en 1973 que alcanzó un éxito significativo, logrando el puesto número 25 en el Billboard Hot 100.

Su álbum “The Stranger” (1977) lo catapultó a la fama, incluyendo éxitos como “Just The Way You Are” y “Only The Good Die Young”, y vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Con más de 160 millones de discos vendidos, Billy Joel es uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos y el cuarto artista solista con mayores ventas en Estados Unidos.

