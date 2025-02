Michelle Trachtenberg fue vista en “mal estado” días antes de su muerte

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en “Buffy the Vampire Slayer” y “Gossip Girl”, fue vista en “mal estado” solo seis días antes de que se diera a conocer la noticia de su muerte.

Según informa el portal Daily Mail, la intérprete de 39 años asistió a cenar en el restaurante italiano Sartiano’s en Nueva York, donde su comportamiento y apariencia generaron una gran preocupación entre los comensales y el personal del lugar.

“Parecía realmente mal, muy enferma. Estaba delgada, como diminuta, no podía bajar las escaleras. No estaba de muy buen humor, no daba la mejor impresión“, comentó una fuente al medio, destacando que la actriz no parecía estar en su mejor momento.

Durante su visita al restaurante, Trachtenberg estaba acompañada por otra mujer, y su aspecto demacrado sorprendió al personal, que no podía imaginar lo que sucedería días después.

“Es espeluznante porque ella estuvo aquí la semana pasada, el jueves por la noche“, añadió el informante.

Michelle Trachtenberg's tragic final night out. pic.twitter.com/TXgt3k0le5 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2025

De acuerdo con New York Post, Michelle Trachtenberg fue encontrada por su madre alrededor de las 08:00 horas del miércoles en One Columbus Place, un lujoso complejo de apartamentos en Central Park South, Manhattan.

La policía del departamento de policía de Nueva York confirmó que la histrionisa fue hallada “inconsciente y sin respuesta“, y que los trabajadores de emergencias médicas la declararon muerta en el lugar.

Michelle Trachtenberg, quien alcanzó la fama por su papel como Dawn Summers, la hermana de Buffy en la serie “Buffy the Vampire Slayer” y más tarde por su participación como Georgina Sparks en “Gossip Girl”, deja un vacío en el mundo del entretenimiento y sus admiradores.

Muerte de Michelle Trachtenberg fue declarada “indeterminada”

La trágica muerte de la actriz Michelle Trachtenberg fue declarada “indeterminada” el jueves por la mañana, luego de que su familia se opuso a la realización de una autopsia.

Según la oficina forense, están obligados a respetar la solicitud de la familia debido a la ley de salud pública del estado, lo que limitó a realizar únicamente un examen externo.

