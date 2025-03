Donald condicionó a Zelenski: le exigió cesar los ataques contra Putin

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este viernes que su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski deberá cesar sus críticas contra el líder ruso Vladímir Putin si desea continuar con el diálogo con la Casa Blanca.

“Tiene que decir ‘quiero lograr la paz’. No tiene que estar ahí parado diciendo ‘Putin esto, Putin lo otro’; todo cosas negativas. Tiene que decir ‘quiero lograr la paz, no quiero librar esta guerra por más tiempo porque la gente está muriendo'”, expresó Trump ante los medios antes de partir hacia su residencia en Mar-a-Lago.

Donald Trump: Zelenski se excedió

El presidente estadounidense afirmó que Zelenski “se excedió mucho” durante la reunión y que sus objetivos no están alineados, publicó la agencia de noticias Efe.

“Él está buscando algo que yo no estoy buscando. Él busca seguir adelante y luchar, luchar, luchar. Nosotros buscamos terminar con la muerte”, explicó Trump.

Además, dejó claro que sin el respaldo estadounidense, Ucrania no podrá sostener el conflicto: “O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”.

El impasse entre ambos mandatarios llevó a la suspensión de un acuerdo clave sobre la explotación de minerales raros en Ucrania, que se consideraba un paso previo para un eventual tratado de paz con Rusia.

Volodímir Zelenski, Donald Trump y J.D. Vance en el Despacho Oval. Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

Asimismo, fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron a la cadena CBS que funcionarios ucranianos intentaron sin éxito reanudar el contacto con la administración Trump tras la reunión.

Volodímir Zelenski mantiene su posición y respondió a Trump

Horas después del desencuentro, Volodímir Zelenski concedió una entrevista a Fox News en la que evitó disculparse y reafirmó su postura frente a Rusia. “Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo”, sostuvo.

El mandatario ucraniano insistió en que no cambiará su posición respecto a Rusia y su liderazgo.

“No puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos”, expresó.

Zelenski también lamentó que la discusión con Trump y su vicepresidente J.D. Vance se diera ante las cámaras, lo que, en su opinión, complicó la posibilidad de una negociación más productiva. “Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre”, señaló.

Volodímir Zelenski en FOX News. Foto: José Luis Magana / AP

Además, el presidente ucraniano aprovechó la entrevista para agradecer al pueblo estadounidense, al Congreso y al gobierno su apoyo durante los tres años de guerra, especialmente después de que Trump y Vance lo acusaran de ser “desagradecido”.

El futuro de la relación entre Estados Unidos y Ucrania en incertidumbre

El enfrentamiento en la Casa Blanca representa la peor crisis en las relaciones entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Según reportes de The Washington Post, Trump ya estaría considerando suspender envíos de equipamiento militar a Ucrania, como radares, vehículos, municiones y misiles.

El deterioro de la relación bilateral ha llevado a que figuras clave en el Congreso estadounidense, como el senador republicano Lindsey Graham, sugieran la posibilidad de un cambio de liderazgo en Kiev para reencauzar el apoyo de Washington a Ucrania.

