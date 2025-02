Manelyk González revela lo que más le molesta de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars 

Manelyk González, creadora de contenido, contó en La Casa de los Famosos All-Stars que no soporta a Lupillo Rivera porque es alguien prepotente.

Durante una conversación con Paty Navidad, Alejandra Tijerina y Alfredo Adame, contó que ha visto cómo se la pasa espiando lo que hace y eso la molesta.

“A mí, o sea, yo no sé, pero a mí llega un punto en el que me incomoda que me esté analizando, que me esté viendo, que esté viendo por el espejo lo que yo estoy hablando. Me parece tan prepotente, yo tengo contacto cero con él y la verdad no es algo que me interese”, dijo.

Mane de Lupillo: "A mi, llega un punto en el que me incómoda que me este analizando, que me este viendo, que este viendo por el espejo que es lo qué yo estoy hablando, wuey, o sea, ME PARECE TAN PREPOTENTE! Yo tengo contacto cero con el…"

La ex Acapulco Shore ha mantenido sus distancias con Lupillo Rivera, del cuarto Agua, ya que hay cosas de su personalidad que no le gustan. Por eso, es poco lo que ha compartido con él, a diferencia de su amiga Dania, quien sí ha interactuado más con el hermano de Jenni Rivera.

Algunos usuarios han reaccionado al mensaje de Manelyk con comentarios como: “Me encanta que Mane este conectada con Alfredo, ambos se dieron cuenta como el Lupillo se le queda viendo a Mane”, “Me Gusta que Mane ya se dio cuenta de quién es Lupillo. Lupillo por eso quiere que salga nominada ella porque sabe que ya no está en su rebaño de borregos”.

Estas declaraciones se dan luego de que el Toro del Corrido protagonizara una intensa discusión con Rey Grupero y Caramelo. Sin embargo, luego de todo el revuelo que causó, lograron hacer las paces.

Este momento sin duda influirá en las votaciones de este jueves para elegir a un nuevo grupo de nominados en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Se trata de la cuarta semana del programa de telerrealidad en una temporada que ha tenido algunos picos de emoción para la audiencia, pero sienten que no ha estado al nivel de otras ediciones, pues los conflictos y discusiones fueron más constantes.

