Varo asegura que Nacho es más líder y estratega que Lupillo, en La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars empezó con una necesidad de vislumbrar de manera absoluta a los líderes y estrategas de esta edición. Los nombres que se mantienen firmes tanto dentro como fuera de la casa en este sentido son los de Lupillo Rivera y Nacho Casano.

En entrevista con Varo Vargas, quien fue parte del equipo encabezado por Casano, nos afirma que según su experiencia el ver como verdadero líder y estratega de la casa a Nacho.

Varo, como le decían todos dentro del juego, se convirtió el pasado lunes 24 en el tercer eliminado de esta competencia, y aunque muchos creen que su juego no fue del todo positivo, al no aprovechar sus dos semanas de inmunidad para darse a conocer, éste asegura estar cómodo con el papel que jugó aún y cuando muchos se atrevan a tildarlo de “mueble gris”.

Pese a tener dos semanas de protección, al no haber obtenido habitación durante la primera gala de presentación, Varo Vargas explica que aún así vivía con cierta ansiedad los procesos de nominación. “La ansiedad de no saber si no votaron por ti, o si no cayeron puntos por la inmunidad”, reflexiona el peruano, hizo que también los días jueves no fueran del todo sencillos para él, porque al final de cuentas sólo la nominación constante o nula es la que te permite saber cómo te ven o perciben tus compañeros.

“Siento que aprendí demás el juego, antes de tiempo”, afirma Varo. Porque en efecto durante la primera semana todos los habitantes recibieron clases extensivas sobre estrategia por parte de Nacho, quien no paró de hablar con unos y con otros, enemigos y/o aliados.

Varo también nos dice que él intentó hablar con el público desde las cámaras del gimnasio, pero desconoce si éstas alguna vez emitieron sus conversaciones. La verdad es que de esto se vio muy poco, pero ahora tiene la ventaja de poder darse a conocer, poco a poco, desde las galas de lunes a domingo, con excepción de los sábados.

