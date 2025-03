Zelenski dijo tener respeto por Trump, pero no se disculpó por tensión en la Casa Blanca

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski aseguró este viernes que tiene “respeto” por su homólogo estadounidense Donald Trump, aunque evitó disculparse por el tenso encuentro que ambos sostuvieron en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En una entrevista con Fox News tras el incidente, Zelenski afirmó que actuó con transparencia y que no cree haber cometido ningún error durante la reunión, reseñó EFE.



“Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo”, expresó el mandatario ucraniano. Sin embargo, reconoció que el enfrentamiento público con Trump no fue beneficioso para ninguna de las partes.

“Esto no es bueno para ninguna de las dos partes”, agregó.

El desacuerdo entre los dos líderes se produjo luego de que Trump instó a Zelenski a enfocarse solo en la búsqueda de la paz y a evitar críticas hacia el presidente ruso Vladímir Putin. Según el presidente estadounidense, su administración solo está interesada en poner fin al conflicto y no en prolongarlo con más enfrentamientos verbales contra Moscú.



“Tiene que decir ‘quiero lograr la paz’. No tiene que estar ahí parado diciendo ‘Putin esto, Putin lo otro’; todo cosas negativas”, manifestó Trump en declaraciones a la prensa antes de partir hacia Mar-a-Lago, Florida.

Según él, Zelenski insistió demasiado en la necesidad de seguir combatiendo a Rusia, algo que no está en sintonía con los objetivos de Washington.

Donald Trump no quiere, por los momentos, reunirse con Zelenski. Foto: Jacquelyn Martin / AP

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Trump dijo que no estaba dispuesto a volver a reunirse con Zelenski en este momento y que su administración evaluaría la continuidad del apoyo militar a Ucrania. “O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”, advirtió el republicano.

“Los estadounidenses son nuestros mejores amigos”

Zelenski defendió su posición y reiteró que no cambiará su postura respecto a Rusia. “No quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos”, sostuvo el líder ucraniano.



El encuentro, que inicialmente estaba previsto para reforzar los lazos entre Washington y Kiev, terminó en un desencuentro que dejó en el aire varios acuerdos, incluyendo uno sobre la explotación de recursos naturales en Ucrania. Además, el incidente llevó a la cancelación del almuerzo y la rueda de prensa que ambos líderes tenían programados.

La rueda de prensa de los mandatarios no ocurrió tras el impasse. Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

Tras la controversia, The Washington Post informó que Trump estaría considerando suspender los envíos de equipamiento militar a Ucrania, incluyendo radares, vehículos, municiones y misiles. Esta posible medida aumentaría la incertidumbre sobre el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania en medio de su conflicto con Rusia.

Zelenski se mostró calmado y descartó cualquier posibilidad de abandonar su cargo, a pesar de que el senador republicano Lindsey Graham sugirió su dimisión como una vía para mejorar las relaciones entre Washington y Kiev. “Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre”, expresó el ucraniano.

Sigue leyendo:

• “No puedo creer que dijera eso”: Trump sobre haber llamado “dictador” a Zelenski

• Trump asegura que la adhesión de Ucrania a la OTAN no va a suceder

• Zelensky afirma que es una “muy buena señal” que Trump se reúna con él antes que con Putin