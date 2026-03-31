Shohei Ohtani domina la lista de los peloteros más ricos de MLB

El japonés Shohei Ohtani vuelve a marcar la pauta al encabezar la lista de los peloteros más ricos del beisbol, de acuerdo con cifras publicadas por Forbes este martes, justo cuando la Major League Baseball inicia una nueva temporada impulsada por su crecimiento global, pero con tensiones laborales en el horizonte.

Se proyecta que la superestrella de los Los Angeles Dodgers ganará $127 millones de dólares en 2026, impulsado principalmente por ingresos extradeportivos estimados en $125 millones de dólares.

Esta cifra representa el mayor monto por patrocinios para un atleta en activo desde lo logrado por Conor McGregor en 2021, según el reporte.

The 10 highest-paid #MLB players, featuring Shohei Ohtani and Aaron Judge, are set to make $537 million. See the ranking, counting both their salaries and endorsements: https://t.co/cI1cZRUpPj



Illustration: Alice Lagarde for Forbes; Photos: Al Bello, Joe Sargent, Brandon Sloter… pic.twitter.com/5M7uqlRyp6 — Forbes (@Forbes) March 28, 2026

Impacto comercial de Ohtani

El impacto comercial de Ohtani es tal que sus ingresos fuera del terreno superan en más de seis veces el total combinado de los otros nueve jugadores que integran la lista, reflejando su incomparable atractivo global.

En conjunto, los diez peloteros mejor pagados sumarán $144 millones de dólares en ingresos extradeportivos, un aumento del 20 por ciento respecto al año pasado y casi nueve veces más que hace cuatro años, evidencia del crecimiento del negocio del beisbol.

La clasificación también muestra el peso de las franquicias con mayor inversión. Cody Bellinger ocupa el segundo lugar con $56.5 millones de dólares con los New York Yankees, mientras que Bo Bichette aparece sexto con 42.4 millones tras unirse a los New York Mets. De hecho, seis de los jugadores mejor pagados pertenecen a Dodgers, Yankees o Mets.

Sin embargo, el crecimiento económico llega acompañado de incertidumbre. El convenio colectivo actual expira el 1 de diciembre, lo que abre la puerta a negociaciones complejas entre propietarios y jugadores.

Algunos dueños han planteado la implementación de un tope salarial, propuesta que enfrenta fuerte oposición del sindicato y que podría derivar en un conflicto laboral rumbo a la temporada 2027.

Seguir leyendo:

Wander Franco mostró violenta reacción tras ser notificado sobre aplazamiento de audiencia [VIDEO]

Giancarlo Stanton se une a Joe DiMaggio en exclusivo grupo histórico de los Yankees

Yankees firman al venezolano Luis García a contrato de Ligas Menores