Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe ya entrenan en Puerto Rico para juego de exhibición

Las estrellas del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe, ya se encuentran en Puerto Rico para el duelo de exhibición que tienen planificado para este domingo 2 de marzo en el Coliseo de la isla.

En rueda de prensa Alcaraz y Tiafoe comentaron su experiencia al visitar Puerto Rico y cómo esperan que la actividad ayude a impulsar el tenis en el estado asociado, ampliamente dominado en niños y jóvenes por el béisbol.

“Jugar aquí en Puerto Rico en este caso, quizá muchos jóvenes que no pueden ver un partido de tenis porque no le permiten viajar o no se lo permite el tiempo, que estemos aquí y vernos jugar, yo creo que eso inspira mucho a que se fomente el deporte, se fomente el tenis“, expresó Alcaraz, durante una rueda de prensa.

“En España hemos tenido grandes leyendas del tenis y del deporte y personalmente he tenido varios referentes para continuar mi sueño y cuando era joven ha sido algo súper importante para mí”, añadió el tenista de 21 años, ganador de dos Wimbledon, un Roland Garros y un US Open.

Por su parte, Tifaoe destacó que le impactó ver la expectación que ha generado este evento deportivo en Puerto Rico y “estar aquí por primera vez” mostrando lo que es “capaz de hacer significa mucho” para él.

Además, coincidió con Alcaraz en que “para los jóvenes es un gran impulso poder ver a profesionales”.

Por ello, ambos compartirán este domingo sus conocimientos y valores con jóvenes puertorriqueños en un evento conocido como clínicas de tenis comunitarias con la intención de promover este deporte en la isla caribeña.

Por otro lado, la campeona olímpica puertorriqueña Mónica Puig agradeció a los tenistas que aceptaran la invitación para realizar su debut en la isla y se mostró “emocionada” ante el partido que ella va a presentar, bajo el título de Batalla de Leyendas.

También habrá un juego de celebridades en el que participarán el exjugador de la NBA, José Juan Barea, el exbeisbolista Carlos Beltrán, Pepe Calderón y Aixa Vázquez, entre otros.

Para este partido de exhibición que tuvo una inversión de tres millones de dólares, ya se han vendido más de 15,000 entradas y se espera un aforo completo en la principal sala de espectáculos de la isla.

Sigue leyendo: