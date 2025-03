En La Casa de los Famosos All-Stars: Caramelo quiere el mismo traje de dinosaurio que tiene Nacho para él y sus hijos

Nacho Casano es todo un personaje dentro de La Casa de los Famosos All-Stars. El famoso actor mexicano se ha hecho notar entre sus compañeros de diversas formas. En el primer día, tanto las cámaras del reality como la mirada de los habitantes lo vieron aparecer con una falda y luego ser no participe del brindis del inicio.

Luego y en menos de 24 horas, comenzó a impartir charlas de estrategia a diestra y siniestra. Acordó protección y alianzas: comenzó el juego. El público se mareó por la intensidad de Casano, pero el argentino ya había empezado a sembrar semillas entre sus compañeros y en cuestión de horas en muchos germinó su entender y proceder.

Los que celebraron el miércoles, lloraron el jueves gracias a la jugada de Adame y Niurka en La Casa de los Famosos All-Stars

Después, por si esto fuese poco, apareció dentro de la casa vestido con una pijama de dinosaurio que literalmente ha sido notada por muchos y de paso se llevó las burlas de Rey Grupero en un posicionamiento, pero la admiración de un Caramelo, que ha dicho que le gustaría tener una para él y para sus hija y su hijo. “Hacemos así de dinosaurio la familia entera”, dijo el dominicano.

Pero Nacho ha tenido otras atenciones con sus compañeros. No sólo prefiere subir al SUM en lugar de sus compañeros. Sino que ha demostrado que puede escuchar, aún y cuando no esté de acuerdo con su interlocutor. Ha servido como intermediario entre Laura Bozzo y algunos de sus detractores. Ha demostrado compartir valores y estrategias con Julia Gama, aunque no siempre estén jugando en el mismo bando.

Nacho además ha intervenido en varias peleas sirviendo de escudo entre Caramelo, Paulo y Lupillo Rivera. Al punto de abrazar a Caramelo para sacarlo del comedor y meterlo en el cuarto agua para apaciguar su furia y deseo de combate contra “El Toro del Corrido” y Quevedo.

Casano está nominado y su público está activado buscando sacarlo del SUM, porque consideran que merece seguir siendo “la piedra en el zapato” de Lupillo Rivera.

