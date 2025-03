Caramelo se está enamorando de Manelyk González en La Casa de los Famosos All-Stars

Al pasar tanto tiempo encerrados y cerca, tal parece que se ha encendido la llama del amor en Caramelo, quien le confesó a Niurka Marcos que ha sentido cosas por Manelyk González en La Casa de los Famosos All-Stars.

En una conversación que tuvieron en el cuarto Agua, el expelotero le dijo a la ex Acapulco Shore: “Y cuando yo me acerco, yo quisiera darle mucho cariño también”.

Por su parte, la actriz cubana le comentó: “Oye, pero mira también puedes tener tus límites porque yo tuve una conversación contigo y te dije que a mi no me gustaría que te pusieran de tapete”.

Caramelo dijo que en la fiesta estuvieron cerca de besarse y eso es algo que le emociona. “Mami, Niu, ¿tú sabes qué pasó en la fiesta? No sé si nos íbamos a despedir o qué, pero ella me fue a abrazar y me iba a dar como un beso en la boca y ahí fue que reaccionó”.

“Nos fuimos como los dos de darnos la intención de darnos un beso y los dos reaccionamos”, dijo.

A Niurka le emocionó mucho la idea de que esto ocurra y por eso comentó: “Quiero ver eso”.

En su relato, Caramelo dijo que se ha sentido algo cohibido porque no quiere dañar las cosas con Manelyk González y por eso en estos días evitó invitarla a bañarse con él en la piscina. “Estoy yendo al ritmo de ella”, afirmó el habitante del programa de telerrealidad.

Muchos espectadores están atentos a un posible amorío entre estos dos participantes, sobre todo por la enérgica personalidad que tienen y que harían del juego algo más divertido.

Del lado de Manelyk también se le ha visto algo emocionada con el dominicano, aunque también ha mostrado afinidad por Uriel, alguien que le gusta mucho, al punto que ha dicho que es su crush.

