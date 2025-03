Netanyahu tras suspender la entrada de ayuda a Gaza: “No habrá comida gratis”

En una reciente declaración, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido al grupo islamista Hamás que no se permitirá la continuación del apoyo humanitario a la Franja de Gaza sin un compromiso claro en relación con los rehenes.

La decisión del líder israelí se produce tras la finalización de la primera fase del alto el fuego y la incapacidad para alcanzar un nuevo acuerdo, informó la agencia EFE.

En una reunión del gabinete celebrada este domingo, el líder israelí enfatizó que “no habrá comidas gratis” para Hamás mientras continúe la retención de rehenes. Asimismo, el primer ministro subrayó que el grupo tiene control total sobre los suministros destinados a Gaza y que está utilizando esta situación para manipular a la población local.

“Si Hamás continúa atrincherándose en su posición y no libera a nuestros rehenes, habrá más consecuencias, que no detallaré aquí”, declaró Netanyahu, quien dejó claro que Israel no tolerará esta situación.

Estancadas las negociaciones

Las conversaciones para establecer una segunda fase del alto el fuego han llegado a un punto muerto. La primera fase, que comenzó el 19 de enero tras más de 15 meses de conflicto, expiró a medianoche del sábado sin que se lograra un consenso sobre los términos futuros.

De acuerdo con Netanyahu, las negociaciones han sido infructuosas y cualquier intento por parte de Hamás de mantener condiciones favorables sin liberar a los rehenes es inaceptable.

Poco después del vencimiento del alto el fuego, el gabinete israelí emitió un comunicado sobre una nueva propuesta mediada por Estados Unidos.

Este plan sugiere extender la tregua durante las festividades religiosas del Ramadán y la Pascua judía a cambio de la liberación total de los rehenes. Sin embargo, Hamás se opone a esta idea si no incluye la retirada inmediata de las fuerzas israelíes y el cese definitivo del conflicto.

A pesar de tener la opción de reiniciar las hostilidades según lo estipulado en el acuerdo original, Netanyahu expresó su disposición para seguir adelante con las negociaciones propuestas por EE.UU., que incluyen un plan para liberar gradualmente a los rehenes restantes.

Sigue leyendo:

– Hamás acuerda entregar los restos de cuatro rehenes israelíes

– Israel no se retirará del corredor Filadelfia pese a lo acordado en el alto el fuego

– Alto el fuego en Gaza terminará este sábado y no se sabe si Israel y Hamás seguirán negociando