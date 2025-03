Exfutbolista colombiano confesó que casi asesina al guardameta del Atlas Juan Camilo Vargas

El mundo del fútbol ha quedado atónito ante las últimas declaraciones del exfutbolista colombiano Wilder Medina. En una entrevista con el medio Caracol TV para el programa ‘Se Dice de Mí’, el exdelantero confesó que estuvo a punto de asesinar al portero Juan Camilo Vargas.

“Le pego un tiro a ese muchacho. Hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de sus mejores arqueros”, reveló sobre el exguardameta del Atlas de la Liga MX y actual cancerbero del conjunto cafetero.

¿Por qué quería asesina a Juan Camilo Vargas?

Dentro de los vestuarios suele ser común que haya roces o no exista buena relación entre algunos elementos. En el caso de Medina, su animadversión por Camilo Vargas se originó cuando coincidieron en Independiente Santa Fe de Colombia.

El exdelantero y el portero no tenía nunca cultivaron una buena relación. “Yo no lo llevaba muy bien, porque llegaba y no saludaba, saludaba a dos, tres o cuatro y no saludaba a más”, dijo.

No obstante, todo estalló tras una final en la que Santa Fe perdió un trofeo y Camilo Vargas quiso restarle importancia durante una charla en el vestuario. Este hecho molestó al exdelantero, quien acabó yéndose a los golpes con guardameta.

“Ese día perdimos una final, yo entré llorando al camerino y él llegó diciendo ‘tranquilos, no pasa nada’ y como que se me vino todo y me fui a darle puños”, reconoció.

“Yo dije ‘le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el futbol’, así me toca irme para la cárcel, yo lo pago. Eso es lo que hace el licor y las armas, además yo tenía un pasado”, contó.

Una llamada salvó a Juan Camilo Vargas

Una llamada cambió el destino de ambos jugadores por completo. El presidente de Independiente Santa Fe, Andrés Pastrana fue notificado de un acto de indisciplina por parte de Medina.

El jugador no acudió a un entrenamiento y Pastrana decidió llamarlo por teléfono para corroborar la información y posteriormente despedirlo del equipo. Esta acción evitó un conflicto eminente entre Camilo Vargas y Medina.

“Me llamó César Pastrana para decirme que le habían avisado que iba tarde para el entrenamiento, me preguntó si había tomado y le dije que sí. Me dijo que fuera a descansar, que presentaba mi carta de renuncia y que no fuera a salir a los medios. Me dijo ‘usted viene lesionado, usted no puede terminar la temporada'”, detalló.

“Si hubiera llegado al entrenamiento, con esa rabia que llevaba, la hubiera cometido y hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros, el titular en este momento”, agregó.

Medina, en el pasado, sufrió adicciones de drogas y alcohol y estuvo involucrado con la delincuencia. El delantero pasó por clubes como Deportivo Río Negro, Independiente Santa Fe y Fortaleza. Se retiró en 2018.



