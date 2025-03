Netanyahu: “Tal vez tengamos que volver a la guerra”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugirió este lunes 3 de marzo que Israel podría retomar su ofensiva en la Franja de Gaza si no logra un acercamiento con el grupo islamista palestino Hamás en las negociaciones del alto el fuego.

“Seguimos dentro del acuerdo, no lo estamos violando, no hemos vuelto inmediatamente a la guerra. Quién sabe, tal vez tengamos que hacerlo”, dijo el mandatario durante un discurso en la Knéset (el Parlamento israelí) recogido por el periódico The Times of Israel.

Sus palabras se producen después de que varios familiares de los secuestrados el 7 de octubre le dieran la espalda en señal de protesta desde la galería de visitantes del hemiciclo. Otros parlamentarios fueron expulsados de la sala tras gritar consignas contra el primer ministro.

“Las negociaciones son inútiles”

El mandatario aseguró que Israel tiene “el derecho a salirse de las negociaciones y volver a los combates en cualquier momento a partir del día 42″ si el país tiene “la impresión de que las negociaciones son inútiles”.

La primera fase del alto el fuego expiró este sábado, al cumplirse 42 días de su entrada en vigor, sin que las partes hayan alcanzado aún un acuerdo para la segunda, en la que deben ser liberados el resto de rehenes vivos en la Franja e Israel debe retirar por completo a sus fuerzas del enclave.

Sin acuerdo para nuevo alto el fuego

Netanyahu ordenó suspender la entrada de ayuda humanitaria al devastado territorio, al tiempo que propuso un nuevo acuerdo, que atribuyó al enviado estadounidense Steve Witkoff, para alargar 50 días el alto el fuego a cambio de la liberación de todos los rehenes en dos tandas, una al comienzo y otra al final.

Hamás, por su parte, rechazó la propuesta, y acusó a Israel de evitar las negociaciones para la segunda fase, que debe sentar las bases del fin definitivo de las hostilidades.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de secuestrados el 7 de octubre, pidió un nuevo acuerdo que libere a todos los rehenes de una sola vez, como ofreció Hamás hace dos semanas a cambio del fin definitivo de la guerra.

Sigue leyendo: