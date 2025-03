Sammy Sosa es optimista con su ingreso al Salón de la Fama

El legendario Sammy Sosa volvió a un campo de béisbol de Grandes Ligas más de una década después. En esta oportunidad como ayudante de los Chicago Cubs durante los Spring Training durante la preparación de cara a la temporada 2025.

Durante su carrera de 18 años en Grandes Ligas Sosa destacó terminando con 609 cuadrangulares y 1,667 impulsadas de por vida con promedio de bateo de .273 y un premio MVP en su vitrina.

Estos números le valdrían para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Sin embargo sus polémicas de dopaje durante su carrera le han impedido ser elegible para ser inmortalizado en el béisbol estadounidense.

Pero Sosa no pierde la esperanza y es optimista con el hecho de que algún día podrá entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Así lo dejó saber recientemente en una entrevista para USA Today.

“Creo en el tiempo”, inició Sosa en la entrevista y agregó: “Nadie es perfecto. El tiempo curará todas las heridas. Realmente creo que un día la puerta estará abierta para nosotros”.

Sammy Sosa calienta durante un encuentro entre los Chicago Cubs y los New York Mets en 2002. Crédito: Ron Frehm | AP

Además de Sosa existen varios peloteros de la misma época que están en la misma situación que el dominicano. Pues teniendo los números suficientes para entrar al Salón de la Fama no han podido hacerlo por estar involucrados en dopajes.

Barry Bonds, Roger Clemens y Mark McGwire son algunos de los que tuvieron una brillante carrera en Grandes Ligas, pero que su ingreso a Cooperstown se vio afectado por las polémicas de sustancias ilegales.

Sin embargo Sosa alegó que él jamás hizo nada ilegal y apoyó los argumentos de Mark McGwire sobre las políticas de sustancias en aquella epoca.

“Leí la entrevista de Mark y estoy de acuerdo con lo que dijo (McGwire). No había pruebas. No había reglas. No infringimos ninguna ley”, dijo Sosa.

Lo que sigue es esperar la resolución de un comité de la Era Contemporánea del Béisbol del Salón de la Fama, que sostendrá una reunión en diciembre para votar si Sosa puede ser elegido para ingresar a Cooperstown con la clase 2026, junto a Bonds y Clemens.

Sigue leyendo:

Sammy Sosa como instructor de los Cubs: “Me siento como si estuviera jugando otra vez”

Ichiro Suzuki donará toda su colección personal al Museo del Salón de la Fama

Johnny Damon se opone a la nueva política de vello facial de los Yankees