Aseguran que Ben Affleck busca reconciliarse con Jennifer Garner

Las vidas de los famosos de Hollywood nunca dejan de sorprender, y en este caso, parece que el rumor de una posible reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner está tomando fuerza debido a que ambos actores comparten salidas y gestos de complicidad que no esconden en público.

Después de años de separación y un reciente divorcio de Ben con Jennifer López, algunos fanáticos están empezando a soñar con la idea de que la expareja pueda darse una nueva oportunidad en el amor.

Según informó una fuente al portal Page Six, “el actor parece estar abierto a la posibilidad de darse otra oportunidad con Jen”, aunque el mismo informante también aclara que “no sería algo realista en este momento de sus vidas”.

Affleck, quien recientemente se divorció de Jennifer López, se encuentra en un periodo de transición personal y profesional.

“Ben acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio, está muy ocupado con el trabajo y está concentrado en este nuevo capítulo de su vida”, explicó la misma persona.

Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo. Según una fuente diferente, la opinión de Garner es muy clara: “El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con su actual pareja, el empresario John Miller, y eso no es lo que piensa ella”, afirmó la fuente al mismo medio, subrayando que la relación entre ellos es completamente familiar y gira en torno a la crianza conjunta de sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

No obstante, aunque las palabras de los allegados dejan claro que cada uno sigue su camino, Ben y Jennifer han sido vistos últimamente muy cercanos.

Recientemente, fueron captados disfrutando de un momento en familia mientras celebraban el cumpleaños de Samuel en un parque de paintball en Los Ángeles. Las imágenes muestran a ambos actores riendo juntos, conversando con complicidad, e incluso Ben abrazando cariñosamente a Jen por la cintura, situación que ha alimentado los rumores de romance.

Incluso, una fuente cercana a la familia indicó que Affleck y Garner han fortalecido su vínculo, especialmente tras el su divorcio con Jennifer López y a raíz de los incendios que azotaron California.

“Se han apoyado el uno en el otro más que nunca”, aseguró la persona, agregando que la situación se intensificó con los incendios forestales de Los Ángeles que obligaron al artista a evacuar su casa en Pacific Palisades y refugiarse temporalmente en la residencia de Garner.

Desde su divorcio en 2018, Jennifer Garner y Ben Affleck han mantenido una relación cercana centrada en el bienestar de sus hijos.

