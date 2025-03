Muerte de otro interno en cárcel de Nueva York arrecia llamado a que se proteja a los reclusos

La violación de los derechos humanos de los reclusos que están bajo custodia de autoridades carcelarias no solo en la Gran Manzana sino en el resto del estado se ha convertido en pan de cada día, según defensores de los internos.

Y la muerte de Messiah Nantwi, joven de 22 años, quien según datos del Departamento de Correccionales de Nueva York falleció en el Hospital Wynn de Utica, tras ser trasladado desde el Centro Correccional Mid-State, al norte del estado, donde estaba esperando su juicio por presuntamente disparar y matar a dos personas en dos incidentes separados en el 2023, volvió a poner las denuncias bajo los reflectores. Once miembros del personal carcelario fueron puestos en licencia administrativa, en medio de la investigación por su presunta participación en el deceso.

Por ello, decenas de manifestantes se agolparon este martes en Albany para exigir medidas que protejan los derechos humanos básicos de la población carcelaria, al tiempo que urgieron por medidas que garanticen la rendición de cuentas y oportunidades para que las personas encarceladas que se han transformado reciban consideraciones para su liberación.

Durante la protesta, líderes, defensores y familiares de internos pidieron a la Legislatura que se apruebe un paquete legislativo que incluye la Ley de tiempo ganado, la Ley de segunda revisión, la ley Marvin Mayfield, la Libertad Condicional para adultos mayores, la ley de libertad condicional justa y oportuna y el pleno cumplimiento de la Ley contra el confinamiento solitario.

Con pancartas y arengas y en sus intervenciones, los asistentes a la manifestación advirtieron que las reformas que cursan en Albany y que son apoyadas por 200 organizaciones, promueven la seguridad y la justicia, al tiempo que permiten a los jueces considerar los factores individuales de cada caso y promover la rehabilitación en lugar del castigo perpetuo.

“Es cierto que Messiah Nantwi fue encarcelado, pero aún tenía derechos, como todos nosotros, a la dignidad humana básica y la seguridad”, dijo Stan German, director ejecutivo de los Servicios de Defensa del Condado de Nueva York. “En cambio, sufrió una muerte violenta y sin sentido a manos de funcionarios penitenciarios estatales que operan dentro de una cultura tóxica que nuestra sociedad ignora en gran medida”.

Thomas Gant, organizador comunitario del Centro de Alternativas Comunitarias (CCA), manifestó que la muerte del interno en Mid’State no puede quedar impune y destacó que es necesario que se ponga fin a la brutalidad en las prisiones del estado de Nueva York.

“Estamos aquí porque nos negamos a permitir que su sufrimiento pase desapercibido, sin ser escuchado o sin respuesta. No se trata de una tragedia aislada. Se trata de generaciones de violencia desenfrenada, racismo e impunidad. Se trata de un sistema penitenciario que funciona como una sentencia de muerte para demasiadas personas”, dijo el defensor. “Y se trata de una exigencia urgente de rendición de cuentas, justicia y libertad. Tenía 22 años en 1999 cuando me sentenciaron a 25 años de prisión a cadena perpetua. Crecí y me convertí en un hombre mientras estaba encarcelado. En prisión, me convertí en facilitador de interrupción de la violencia, proveedor de cuidados paliativos, mentor”.

La senadora estatal Julia Salazar, presidenta del Comité de Víctimas del Delito, Delito y Correccionales hizo un llamado a sus colegas para que se apruebe el paquete de proyectos de ley para lograr la rendición de cuentas y una supervisión rigurosa de las prisiones y cárceles, y se conceda libertad condicional.

“La noticia de que los funcionarios penitenciarios de Nueva York golpearon hasta la muerte a otro hombre en el Centro Correccional Midstate el sábado debería provocar indignación y tristeza en todos nosotros. Los empleados públicos que atienden las prisiones de nuestro estado son responsables de tratar a los neoyorquinos encarcelados bajo su custodia con dignidad y humanidad, pero esta es la segunda vez en los últimos tres meses que los funcionarios penitenciarios de Nueva York han asesinado brutalmente a un joven negro bajo su custodia”, dijo la legisladora.

“Nuestro sistema penitenciario está plagado de una cultura de violencia e impunidad, y no podemos esperar a que otra muerte lo cambie. Esta crisis exige una acción audaz y decisiva de todos nosotros. Ya es hora de que nosotros, en la legislatura, actuemos para transformar el sistema penitenciario de Nueva York”, concluyó.