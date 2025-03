Pasajera es picada por un escorpión en el aeropuerto de Boston

Un suceso inusual y alarmante sacudió el Aeropuerto Internacional Logan de Boston cuando una pasajera sufrió la picadura de un escorpión al recoger su equipaje en la zona de aduanas.

El incidente ocurrió el domingo por la noche, aproximadamente a las 19:30 horas, en la Terminal E del aeropuerto. La mujer, que acababa de arribar en un vuelo procedente de México, fue picada en el dedo mientras manipulaba su maleta, lo que generó momentos de confusión y preocupación entre los presentes.

La Policía Estatal de Massachusetts y los servicios médicos de emergencia de Boston (Boston EMS) intervinieron de inmediato. La pasajera fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

Este incidente ha planteado interrogantes sobre los protocolos de seguridad en los vuelos internacionales y la posibilidad de que especies exóticas sean transportadas sin control.

Testigos en la zona señalaron que la víctima mostró signos de dolor inmediato tras la picadura, lo que llevó a una rápida intervención de los servicios de emergencia. El suceso ha generado preocupación entre pasajeros y personal del aeropuerto sobre la presencia de animales peligrosos en los equipajes de vuelos internacionales.

El escorpión pudo haber venido desde México, escondido entre el equipaje. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo llegó un escorpión al aeropuerto de Boston?

El hallazgo de un escorpión en un aeropuerto de una región donde estos arácnidos no son nativos ha generado múltiples interrogantes. Una de las hipótesis más probables es que el escorpión haya viajado oculto en el equipaje de la pasajera desde México, aprovechando los espacios oscuros y cerrados de la maleta para desplazarse sin ser detectado.

Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, no son imposibles. Los escorpiones tienen una gran capacidad de adaptación y pueden sobrevivir sin alimento ni agua durante largos períodos. La situación ha llamado la atención de las autoridades aeroportuarias, ya que resalta la posibilidad de que especies exóticas ingresen accidentalmente a nuevas regiones a través del transporte aéreo.

La presencia de animales no nativos en entornos donde no tienen depredadores naturales puede derivar en problemas ecológicos y de salud pública, especialmente si se trata de especies venenosas o invasoras. Aunque hasta el momento no se han reportado otros incidentes similares en el aeropuerto de Boston, el caso subraya la importancia de inspeccionar cuidadosamente el equipaje después de viajar desde zonas donde los escorpiones son habituales.

Los riesgos de las picaduras de escorpión y sus efectos en la salud

Los escorpiones están ampliamente distribuidos en diversas regiones del mundo, aunque no son comunes en el noreste de los Estados Unidos. De acuerdo con la Mayo Clinic, existen más de 2,000 especies de escorpiones en el planeta, con una mayor concentración en zonas tropicales y subtropicales como México, de donde provenía el vuelo de la pasajera afectada.

Las picaduras de estos arácnidos varían en toxicidad, según la especie involucrada. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierte que, aunque la mayoría de las picaduras no representan una amenaza grave, algunas pueden provocar síntomas severos. Entre las reacciones más comunes se encuentran dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento en la zona afectada.

En los casos más graves, las víctimas pueden experimentar alteraciones neurológicas, espasmos musculares, dificultad respiratoria, arritmias cardíacas y, en circunstancias extremas, la muerte. Los niños pequeños y las personas con condiciones médicas preexistentes son particularmente vulnerables y requieren atención médica inmediata.

El CDC recomienda que cualquier persona que sufra una picadura de escorpión busque asistencia médica sin demora. En algunos casos, los médicos pueden administrar analgésicos, antihistamínicos o incluso suero antiveneno, dependiendo de la especie de escorpión involucrada. También se sugiere aplicar hielo en la zona afectada y mantener la calma para evitar que el veneno se propague más rápidamente en el cuerpo.

Medidas preventivas para evitar incidentes con escorpiones al viajar

Para los viajeros que se desplazan a regiones donde los escorpiones son comunes, existen algunas precauciones recomendadas por expertos en salud y control de plagas. Algunas de las principales medidas de seguridad incluyen:

* Revisar el equipaje antes de empacarlo: Sacudir la ropa y revisar los zapatos antes de colocárselos.

* Usar maletas con cierre hermético: Esto reduce la posibilidad de que los arácnidos ingresen al equipaje.

* Evitar dejar la ropa en el suelo: Especialmente en habitaciones de hotel o alojamientos ubicados en zonas con presencia de escorpiones.

* Inspeccionar el equipaje al llegar al destino: Antes de manipularlo, es recomendable revisar el interior y exterior de la maleta.

En caso de encontrar un escorpión en el equipaje o en la habitación, es importante evitar el contacto directo y, si es posible, utilizar un objeto largo para moverlo con cuidado a un recipiente seguro antes de alertar a las autoridades locales.

También es recomendable consultar con profesionales de salud sobre la disponibilidad de sueros antiveneno en el destino y los pasos a seguir en caso de una picadura.

