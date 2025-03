Arturo Carmona reaccionó al escándalo de Alicia Villarreal

A mediados del mes de febrero se registró un nuevo escándalo con Alicia Villarreal, ya que hizo una señal de auxilio durante un concierto. El gesto que realizó en el show preocupó a más de uno, y es que con la mano dio a conocer que había sido víctima de violencia, siendo así como se involucró a Cruz Martínez, su esposo.

Desde entonces, se han registrado muchos rumores sobre lo que realmente pasó entre ellos. Recordemos que fue a finales de 2024 cuando los cantantes iban a separarse porque él le había sido infiel a Alicia, pero todo parece indicar que lograron mejorar las cosas. Esta vez, Arturo Carmona, ex de Villarreal, se ha visto involucrado, y es que han dicho que Cruz se habría puesto violento con ella por el actor, hecho que él desmintió.

Además, al galán de telenovelas le preguntaron si Martínez había agredido a la hija que él tuvo con Alicia y de inmediato aclaró que eso no había sido así.

“(Alicia Villarreal) tomó la decisión, sintió la verdad, como muchas mujeres lo deben hacer, para levantar la mano, cual sea la situación que estén viviendo de violencia”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación tras su llegada al aeropuerto.

El actor también expresó que consideró decirle a su hija que dejara de compartir cosas en las redes sociales para que nadie más se viera afectado: “Hablé con mi hija y le dije ‘ya no subas, ni siquiera, historias porque todo lo relacionan’. Y me dice ‘papá, siempre subo historias no dirigiéndome hacia algo o hacia alguien, siempre es como compartir a la gente algo. Ella lo hizo de esa manera, no lo hizo para dirigir eso a ningún lado”.

Martínez y Carmona trabajan juntos; ahora deben evaluar si seguirán haciéndolo en medio del escándalo legal que atraviesan, aunque parece que, por el momento, no están considerado separarse, ya que de ahí mantienen a sus pequeños: “No sé, hay que saber, hay que pensar cosas, porque también de ahí comen nuestros hijos, de esa compañía”.

