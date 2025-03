Avalancha entierra a tres esquiadores en Alaska: no creen encontrarlos vivos

El Departamento de Seguridad Pública de Alaska informó que tres esquiadores fueron enterrados por una avalancha cuando se encontraban en la montaña Chugach, cerca de la comunidad de esquí de Girdwood.

Los tres esquiadores, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades, volaron en un helicóptero hasta la parte superior de la montaña, en un lugar donde no hay telesillas, pero fueron arrastrados por una avalancha y quedaron enterrados.

El portavoz de la policía, Austin McDaniel dijo a la agencia The Associated Press (AP), que los agentes que llevan el caso, no creen que los esquiadores sobrevivieran a la avalancha.

Lograron identificar la zona

El accidente sucedió el martes 4 de marzo por la tarde en las montañas Chugach, cerca de la comunidad de esquí de Girdwood, ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Anchorage.

Los guías de la empresa de esquí intentaron localizar a los esquiadores utilizando balizas de avalancha hasta que lograron identificar una zona donde probablemente estén enterrados los esquiadores.

“Pero no fue posible recuperar a las víctimas de inmediato debido a la profundidad a la que estaban enterradas”, dijo McDaniel, al mismo medio.

Las autoridades de Alaska informaron que la nieve que dejó la avalancha tenía hasta 100 pies de profundidad, y los esquiadores probablemente quedaron enterrados a profundidades mayores de 30 pies (9 metros), informó, Chugach Powder Guides, que organizaba el viaje.

Testigos vieron a los esquiadores

Las identidades de los esquiadores no fue compartida por las autoridades, pero si especificaron que los tres son hombres, no son del estado, y frecuentemente esquiaban en la misma zona.

La portavoz de Chugach Powder Guides, Tracey Knutson comentó a AP que cuando comenzó el alud, los testigos vieron a los hombres desplegar sus bolsas de aire para avalanchas, chalecos inflables diseñados para mantener a las víctimas de avalanchas por encima o cerca de la superficie.

Al parecer, había una cuarta persona en el grupo, pero no quedó atrapada en la avalancha.

El clima no dejó seguir labores de rescate

“Tres guías en el lugar emitieron inmediatamente una alerta de rescate e iniciaron la respuesta de rescate”, dijo Knutson en un comunicado.

El miércoles 5 de marzo, intentaron realizar labores de rescate, pero las malas condiciones del clima, no permitió que los helicópteros volaran para poder llevar a los expertos y no pudieron hacer una evaluación del lugar.

Girdwood es la capital del esquí en Alaska y alberga el Alyeska Resort en la base del monte Alyeska, donde la gente practica esquí alpino o snowboard con vistas impresionantes del Turnagain Arm.

Con información de AP

